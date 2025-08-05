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Царев объяснил: вулкан на Камчатке взорвался из-за украинских дронов

Царев увидел в извержении на Камчатке след украинских дронов и США

5 августа 2025, 17:00
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Ткачова Марія

Бывший нардеп-беглец и рупор российских фейков Олег Царев снова "поразил" общественность — на этот раз заявлением о том, что извержение вулкана на Камчатке якобы стало результатом атаки украинских беспилотников, а за всем этим, конечно, стоит "рука США".

Царев объяснил: вулкан на Камчатке взорвался из-за украинских дронов

Царев прокомментировал извержение вулкана на Камчатке

Все началось с того, что Царев, просмотрев интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова, вдруг озарился новым открытием и поделился им в TikTok. По его мнению, природная активность – это уже не совсем о природе:

"Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке – это результат удара украинских БПЛА. Я прослушал интервью Буданова и заключил, что это спецоперация США", — заявил он.

Видео быстро разлетелось соцсетями и стало объектом шуток и мемов. Комментаторы с юмором подхватили "версию" Царева, сравнивая ее с теориями заговора по телевизионным шоу или советуя ему "больше не наливать".

Уже не в первый раз Царев становится ньюзмейкером не благодаря аналитике, а из-за громких и абсурдных заявлений. На фоне вооруженной агрессии России против Украины подобные выступления, хотя и не воспринимаются серьезно, но все же иллюстрируют, каков уровень информационной реальности, в которой живет часть пророссийских спикеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский сообщил о конкретных решениях по улучшению обеспечения и подготовки украинских военных, в частности — расширению программы контрактов на 18–24 месяца. Об этом он заявил после ряда совещаний с командованием ВСУ, правительством и заседанием Ставки.



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Источник: https://www.tiktok.com/@orchestra.666/video/7534727005506473238?_r=1&_t=ZM-8yciGQN8a76
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