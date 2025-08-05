Царев объяснил: вулкан на Камчатке взорвался из-за украинских дронов

Бывший нардеп-беглец и рупор российских фейков Олег Царев снова "поразил" общественность — на этот раз заявлением о том, что извержение вулкана на Камчатке якобы стало результатом атаки украинских беспилотников, а за всем этим, конечно, стоит "рука США".

Царев прокомментировал извержение вулкана на Камчатке

Все началось с того, что Царев, просмотрев интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова, вдруг озарился новым открытием и поделился им в TikTok. По его мнению, природная активность – это уже не совсем о природе:

"Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке – это результат удара украинских БПЛА. Я прослушал интервью Буданова и заключил, что это спецоперация США", — заявил он.

Видео быстро разлетелось соцсетями и стало объектом шуток и мемов. Комментаторы с юмором подхватили "версию" Царева, сравнивая ее с теориями заговора по телевизионным шоу или советуя ему "больше не наливать".

Уже не в первый раз Царев становится ньюзмейкером не благодаря аналитике, а из-за громких и абсурдных заявлений. На фоне вооруженной агрессии России против Украины подобные выступления, хотя и не воспринимаются серьезно, но все же иллюстрируют, каков уровень информационной реальности, в которой живет часть пророссийских спикеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский сообщил о конкретных решениях по улучшению обеспечения и подготовки украинских военных, в частности — расширению программы контрактов на 18–24 месяца. Об этом он заявил после ряда совещаний с командованием ВСУ, правительством и заседанием Ставки.