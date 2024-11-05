Бывший военный из Николаева сядет на пожизненное: зачем он ездил в Россию

Контрразведка Службы безопасности задержала действующего в Николаеве и Одессе агента ФСБ. Он готовил координаты для ракетно-дроновых ударов по обоим городам и формировал новую агентурную сеть страны-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию прессцентра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По материалам дела, фигурантом оказался военный пенсионер из Николаевщины, попавший в поле зрения оккупантов во время своих поездок в РФ еще до полномасштабной войны.

После начала полномасштабного вторжения на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил ему сотрудничество. В обмен на помощь рашистам мужчине пообещали "эвакуацию" в Россию с последующим решением его материальных вопросов.

По указанию российского спецслужба агент разведывал локации Сил обороны, по которым рашисты планировали нанести воздушные удары с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракетного вооружения.

Также предатель проводил разведку на местах "прилетов", чтобы проинформировать ФСБ о последствиях вражеских атак.

Чтобы расширить разведывательные возможности ФСБ и получать дополнительные разведданные фигурант подыскивал "кандидатов в новые агенты РФ".

С этой целью он пытался "втемную" использовать своих знакомых – бывших правоохранителей, у которых во время бытовых разговоров расспрашивал о настроениях действующих сотрудников.

Контрразведчики СБУ задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства.

При обысках у него изъяты сим-карты и два мобильных телефона, один из которых он использовал для конспиративной связи с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.