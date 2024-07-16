Кандидатура шахматиста и бывшего гражданина Украины Сергея Карякина выдвинута на должность "сенатора" от аннексированного Крыма в Совете Федерации РФ. Об этом заявил Сергей Аксенов.

Сергей Карякин (фото из открытых источников)

"Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер", – сказал Аксенов.

Известно, что в марте 2022 года Карякина дисквалифицировали FIDE на полгода в поддержку российской агрессии против Украины. После этого шахматист заявил, что будет участвовать в международных соревнованиях только под флагом РФ.

Сергей Карякин – 34-летний шахматист, родившийся в Симферополе и выросший в Донецкой области. До 2009 г. он выступал за Украину, после чего принял российское гражданство.

Следует отметить, что в российских СМИ неоднократно появлялась информация о злоупотреблении Карякиным алкоголем.

Среди главных достижений Карякина – победа на Кубке FIDE (2015 год), титул вицечемпиона мира по классическим шахматам (2016 год), чемпиона мира по быстрым шахматам (2012 год) и блицу (2016 год).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский боксер набросился с угрозами на Францию . Бывший боксер из РФ и депутат российской Госдумы Николай Валуев в очередной раз проявил собственное верноподданное рвение. Возмутительный комментарий он предоставил порталу Sport24, таким образом реагируя на недавнее заявление мэра Парижа Анн Идальго, которое выступает против участия спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024.

Продолжая старые традиции путинских пропагандистов, бывший боксер в этот раз упомянул войну между Российской империей и наполеоновской Францией в начале 1810-х.

