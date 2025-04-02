Бывшие осуждены в рядах ВСУ: сколько заключенных стали добровольцами

Благодаря изменениям закона, принятым в мае прошлого года, осужденные могут присоединяться к рядам ВСУ и воевать на войне против России. Министерство юстиции обнародовало количество бывших заключенных, которые стали добровольцами в Вооруженных силах Украины.

Бывшие осуждены в рядах ВСУ. Фото из открытых источников

По данным Минюста, за последние два месяца 2 тысячи бывших заключенных присоединились к Вооруженным силам Украины. Всего с начала действия соответствующего закона в мае 2024 года уже более 8 000 человек стали военными, хотя раньше отбывали наказание.

Как указывает министерство, привлечение заключенных к службе стало возможным благодаря принятию Закона Украины, разрешившего условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы. Добровольцы проходят обязательное медицинское освидетельствование, военно-врачебную комиссию и соответствующую подготовку перед отправкой в боевые части.

"Первые группы добровольцев присоединились к боевым подразделениям уже в августе прошлого года, а сегодня эти бойцы в составе легендарных штурмовых бригад, в частности 1-го отдельного штурмового полка "Да Винчи", 92-й отдельной штурмовой бригады, 93-й механизированной бригады "Холодный Яр", бригады НГУ "Азов" и других", — сообщили в Минюсте.

Кроме того, некоторые бывшие заключенные получили государственные награды за отвагу на поле боя. Важную роль в этом процессе играют пенитенциарные учреждения, координирующие юридические и медицинские аспекты мобилизации.

Также в Министерстве юстиции сообщили, что сейчас на рассмотрении находится еще более 900 заявлений от заключенных, желающих вступить в ряды ВСУ через механизм условно-досрочного освобождения.

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