Быстрого сценария завершения войны не будет: к чему нужно готовиться украинцам

Украину ждет трудный год, который вполне реально украсить победой, считает военный, политолог Кирилл Сазонов. При этом он подчеркнул, что в 2025 году точно не будет выхода на границы 2025 года. Но, добавляет он, все же можно ожидать на сравнительно справедливый мир с учетом реальной ситуации.

Война в Украине

В то же время, Сазонов отмечает, что РФ настаивает на капитуляции Украины, и именно об этом шла речь на неофициальных, но очень серьезных консультациях в последние дни прошлого года.

"Там посланцы бункерной крысы выкатили советникам Трампа нереальные условия, перечислять которые в сотый раз не вижу смысла. В ответ услышали, что отдел фантастики на втором этаже и предложение Трампа и без того очень даже хорошее в реальном мире. Гости начали быковать и были посланы", — сообщил Сазонов.

В результате, говорит военный, на старте 2025 года мы получаем реальную картину – быстрого сценария окончания войны на переговорах нет и не было.

"Для справедливого (хотя бы относительно) мира, кто-то "має отримати по пиці". И сделать это должны именно мы. Но после хамства и ультиматумов "бункерного чудака" мы получим в лице США реального союзника. По 2025 году уже выделенных денег (за счет доходов с арестованных российских активов) нам хватит с запасом. Выделенного (а не обещанного) оружия плюс уже оплаченные заказы по производству – тоже хватит. То есть год мы проходим уверенно", — говорит Сазонов.

В то же время, по его словам, в России картинка обратная. Оккупантов ждет реальный финансовый и экономический кризис в конце года, но первые обвалы начнутся еще летом. Особенно с учетом фактора нефти и газа, которые пообещал разыграть Дональд Трамп, добавил военный.

"Нам нужно продержаться достойно этот год. Без паники, без истерик. И выстроить стратегию так, чтобы от активной обороны переходить к контрударам. Хотя бы локальным на оперативном уровне. План прост, понятен и вполне реален. Работаем. И следующий Новый год многие из моих побратимов встретят уже в кругу семьи", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что "СВО" не идет по плану и Путин пытается лихорадочно решить ряд проблем.



