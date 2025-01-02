Быстрого сценария завершения войны не будет: к чему нужно готовиться украинцам

Украину ждет
трудный год, который вполне реально украсить победой, считает военный,
политолог Кирилл Сазонов. При этом он подчеркнул, что в 2025 году точно не
будет выхода на границы 2025 года. Но, добавляет он, все же можно ожидать на сравнительно
справедливый мир с учетом реальной ситуации.
Война в Украине
В то же время,
Сазонов отмечает, что РФ настаивает на капитуляции Украины, и именно об этом шла
речь на неофициальных, но очень серьезных консультациях в последние дни
прошлого года.
"Там посланцы
бункерной крысы выкатили советникам Трампа нереальные условия, перечислять
которые в сотый раз не вижу смысла. В ответ услышали, что отдел фантастики на
втором этаже и предложение Трампа и без того очень даже хорошее в реальном
мире. Гости начали быковать и были посланы", — сообщил Сазонов.
В результате,
говорит военный, на старте 2025 года мы получаем реальную картину – быстрого
сценария окончания войны на переговорах нет и не было.
"Для
справедливого (хотя бы относительно) мира, кто-то "має отримати по пиці". И
сделать это должны именно мы. Но после хамства и ультиматумов "бункерного
чудака" мы получим в лице США реального союзника. По 2025 году уже выделенных
денег (за счет доходов с арестованных российских активов) нам хватит с запасом.
Выделенного (а не обещанного) оружия плюс уже оплаченные заказы по производству
– тоже хватит. То есть год мы проходим уверенно", — говорит Сазонов.
В то же время, по
его словам, в России картинка обратная. Оккупантов ждет реальный финансовый и
экономический кризис в конце года, но первые обвалы начнутся еще летом.
Особенно с учетом фактора нефти и газа, которые пообещал разыграть Дональд Трамп,
добавил военный.
"Нам нужно
продержаться достойно этот год. Без паники, без истерик. И выстроить стратегию
так, чтобы от активной обороны переходить к контрударам. Хотя бы локальным на
оперативном уровне. План прост, понятен и вполне реален. Работаем. И следующий
Новый год многие из моих побратимов встретят уже в кругу семьи", — подытожил
военный.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что "СВО" не идет по плану и Путин пытается лихорадочно решить ряд
проблем.
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