Быстрого прорыва ВСУ не будет: почему на Западе думают о подготовке к контрнаступлению весной

Несмотря на то, что летняя кампания на фронте в Украине еще очень далека от окончания, на Западе уже начинают думать о подготовке к весенней кампании в следующем году. Как пишет The Wall Street Journal, это свидетельствует об осознании того, что изгнание российских захватчиков, вероятно, займет много времени.

Контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

"Когда весной началось контрнаступление Киева, оптимисты надеялись, что украинские войска смогут повторить свой успех в разгроме российских войск. Но начальная попытка использовать недавно поставленные западные танки и бронетехнику, чтобы пробить укрепленные российские линии, застопорилась. С тех пор прогресс был медленным и сводился к тактике малых отрядов", – говорится в публикации.

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Издание отмечает, что украинское командование в течение летней кампании еще может прибегнуть к новым попыткам механизированного удара для прорыва обороны россиян. Но военные руководители и политики на Западе уже думают над вопросом, как подготовиться к продолжительному конфликту.

Главное беспокойство Киева и западных руководителей состоит в том, что общественное мнение на Западе плохо воспримет идею длительных затрат на поддержку Украины в трясине войны на истощение.

"Сейчас цель Киева состоит в том, чтобы его нынешнее наступление завершилось достаточными достижениями, чтобы показать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других местах, что их поддержка не была напрасной и она должна продолжаться", – отмечает издание.

По мнению авторов публикации, даже если этим летом ВСУ так и не смогут прорвать российскую оборону, Украина сможет продолжать активную борьбу до зимы.

"Украинская армия продолжает адаптироваться быстрее, чем российская", — сказал Гордон "Скип" Дэвис, генерал-майор армии США в отставке и бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО.

Украина имеет достаточное количество подготовленных к контрнаступлению резервов, большая часть которых до сих пор не была задействована. Кроме того, до следующей весны у Киева будет еще больше западной техники и более опытных операторов этого оружия.

"Со временем Украина в конце концов привлечет больше своих бригад, обученных и оснащенных НАТО, тогда России будет трудно поддерживать свой темп огня и свою слаженность на передовой", – сказал Дэвис.

То, как политики будут смотреть на войну в следующем году, остается широко распространенной проблемой, особенно из-за президентских выборов в США в ноябре следующего года. Экс-президент Дональд Трамп, являющийся фаворитом от Республиканской партии, заявил, что сократит поддержку Украины.

Но многие другие республиканцы продолжают поддерживать помощь США Киеву, включая большое количество сенаторов и многие члены Палаты представителей. В прошлом месяце во время голосования по ассигнованиям на оборону пять поправок, предложенных республиканцами, близкими к Трампу, которые сократили помощь Украине, были отклонены с большим преимуществом после того, когда более 130 республиканцев проголосовали вместе со всеми демократами.

"Я считаю, что это очень хороший знак для поддержки", — сказал Даалдер, бывший посол НАТО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилов назвал конечную цель России по оккупированным территориям Украины .