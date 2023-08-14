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Быстрого прорыва ВСУ не будет: почему на Западе думают о подготовке к контрнаступлению весной

Иллюзии о скором прорыве ВСУ на юге и освобождении всей Украины "до Рождества" окончательно развеялись, отмечает издание.

сегодня, 20:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Несмотря на то, что летняя кампания на фронте в Украине еще очень далека от окончания, на Западе уже начинают думать о подготовке к весенней кампании в следующем году. Как пишет The Wall Street Journal, это свидетельствует об осознании того, что изгнание российских захватчиков, вероятно, займет много времени.

Быстрого прорыва ВСУ не будет: почему на Западе думают о подготовке к контрнаступлению весной

Контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

"Когда весной началось контрнаступление Киева, оптимисты надеялись, что украинские войска смогут повторить свой успех в разгроме российских войск. Но начальная попытка использовать недавно поставленные западные танки и бронетехнику, чтобы пробить укрепленные российские линии, застопорилась. С тех пор прогресс был медленным и сводился к тактике малых отрядов", – говорится в публикации.


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Издание отмечает, что украинское командование в течение летней кампании еще может прибегнуть к новым попыткам механизированного удара для прорыва обороны россиян. Но военные руководители и политики на Западе уже думают над вопросом, как подготовиться к продолжительному конфликту.

Главное беспокойство Киева и западных руководителей состоит в том, что общественное мнение на Западе плохо воспримет идею длительных затрат на поддержку Украины в трясине войны на истощение.

"Сейчас цель Киева состоит в том, чтобы его нынешнее наступление завершилось достаточными достижениями, чтобы показать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других местах, что их поддержка не была напрасной и она должна продолжаться", – отмечает издание.

По мнению авторов публикации, даже если этим летом ВСУ так и не смогут прорвать российскую оборону, Украина сможет продолжать активную борьбу до зимы.

"Украинская армия продолжает адаптироваться быстрее, чем российская", — сказал Гордон "Скип" Дэвис, генерал-майор армии США в отставке и бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО.

Украина имеет достаточное количество подготовленных к контрнаступлению резервов, большая часть которых до сих пор не была задействована. Кроме того, до следующей весны у Киева будет еще больше западной техники и более опытных операторов этого оружия.

"Со временем Украина в конце концов привлечет больше своих бригад, обученных и оснащенных НАТО, тогда России будет трудно поддерживать свой темп огня и свою слаженность на передовой", – сказал Дэвис.

То, как политики будут смотреть на войну в следующем году, остается широко распространенной проблемой, особенно из-за президентских выборов в США в ноябре следующего года. Экс-президент Дональд Трамп, являющийся фаворитом от Республиканской партии, заявил, что сократит поддержку Украины.

Но многие другие республиканцы продолжают поддерживать помощь США Киеву, включая большое количество сенаторов и многие члены Палаты представителей. В прошлом месяце во время голосования по ассигнованиям на оборону пять поправок, предложенных республиканцами, близкими к Трампу, которые сократили помощь Украине, были отклонены с большим преимуществом после того, когда более 130 республиканцев проголосовали вместе со всеми демократами.

"Я считаю, что это очень хороший знак для поддержки", — сказал Даалдер, бывший посол НАТО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилов назвал конечную цель России по оккупированным территориям Украины .

 



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Обсуждения

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сегодня, 19:45

Ця морквинка-95! Це деморалізація. Наступ Весна-2022 перенесли на Весна-2023, затягнули до липня. Наступ Весна-2024, буде багато ніщо. Військові приїздять в поганому настрої, 2/3 слів російська лайка. Вони розуміють, що нічого не міняється і жодних перспектив. Так було з німцями після Сталінграду ... В нас після Дебальцева Іловайську Маріуполя Бахмуту ... Щоб відновитись, треба повністю міняти країну, а Україна до цього не здатна. Як була не здатна викинути весь цей корупційний владний мотлох, 33 роки. А Зе, це остаточний вирок для України.


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