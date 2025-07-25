Быстро закончить войну не получится: какая единственная вещь может остановить Путина

Глава РФ Владимир Путин занимает жесткую позицию по отношению к Украине и войне, однако многих интересует, возможны ли изменения в его подходе и когда это может произойти. Особенно учитывая итоги третьего раунда переговоров, достижение компромисса пока кажется маловероятным.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как заявил в комментарии "Телеграфу" доктор наук, профессор и проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский, есть лишь один фактор, способный на это повлиять.

"И вот когда вы спрашиваете: "А что может повлиять?" Так я могу сказать только одно: "Время". Нам очень хочется, чтобы ситуация разрешилась вчера, сегодня, максимум завтра или послезавтра, но продолжалась война, насколько обнажены раны, столь велико разрушение инфраструктуры, людей, столь существенные процессы произошли, что решить эту войну очень быстро невозможно", — отметил Ягодзинский.

По его словам, со временем конфликт в Украине обязательно завершится, но предугадать, сколько для этого нужно времени, сложно. В то же время становится очевидным, что война затянулась, а Путин тратит миллиарды без ощутимого результата.

"Путин не может добиться результатов, которые он перед собой ставил. Я как-то считал, сколько он захватил территорию за три года, использовав миллиарды долларов. Кремль на войну тратит на неделю около миллиарда долларов. И за эти деньги захватил 12, а то и 8–10% территорий. То есть, вся военная машина такого огромного государства пошла на то, чтобы даже не захватить, а разрушить определенное количество территории Украины", — пояснил профессор.

Ягодзинский также добавил, что Путин осознает собственный тупик, однако изменить ситуацию уже не в состоянии. Российская экономика и общество практически полностью перестроены под войну, поэтому прекратить такую систему трудно, но постепенный выход из нее возможен.

"Поэтому встречи, которые есть, они не дают результата видимого, но они должны быть. И вчера Мединский (российский советник Кремля — ред.), похоже, выступил, говорит: "Мы просто диаметрально противоположны". И это действительно так, но встречи должны проходить", — подчеркнул он.

По мнению профессора, Украина изменила свои позиции под давлением США — они стали более реалистичными, хотя и не совсем справедливыми. Однако этот вопрос, по его словам, будет решаться уже позже.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уже принял стратегическое решение по войне. Если президент США Дональд Трамп примет решение передать Украине вооружение в случае неудачи попыток убедить Путина завершить войну, это может привести к двум возможным сценариям развития событий — как положительному, так и негативному. Об этом в интервью "Главреду" заявил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В положительном варианте Украина наносит поражение российским войскам, что может повлечь за собой крах действующей политической системы в России и даже развал государства. В то же время эксперт отмечает, что мир вряд ли стремится к полному уничтожению РФ, поскольку он удобен в качестве противника. Кроме того, Россия является ядерным государством и в случае критического поражения может предпринять крайние действия — вплоть до применения ядерного оружия, в частности против европейских стран.

