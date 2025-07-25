Быстро закончить войну не получится: какая единственная вещь может остановить Путина

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Лиля Воробьева
Глава РФ Владимир Путин занимает жесткую позицию по отношению к Украине и войне, однако многих интересует, возможны ли изменения в его подходе и когда это может произойти. Особенно учитывая итоги третьего раунда переговоров, достижение компромисса пока кажется маловероятным.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Как заявил в комментарии "Телеграфу" доктор наук, профессор и проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский, есть лишь один фактор, способный на это повлиять.
По его словам, со временем конфликт в Украине обязательно завершится, но предугадать, сколько для этого нужно времени, сложно. В то же время становится очевидным, что война затянулась, а Путин тратит миллиарды без ощутимого результата.
"Путин не может добиться результатов, которые он перед собой ставил. Я как-то считал, сколько он захватил территорию за три года, использовав миллиарды долларов. Кремль на войну тратит на неделю около миллиарда долларов. И за эти деньги захватил 12, а то и 8–10% территорий. То есть, вся военная машина такого огромного государства пошла на то, чтобы даже не захватить, а разрушить определенное количество территории Украины", — пояснил профессор.
Ягодзинский также добавил, что Путин осознает собственный тупик, однако изменить ситуацию уже не в состоянии. Российская экономика и общество практически полностью перестроены под войну, поэтому прекратить такую систему трудно, но постепенный выход из нее возможен.
По мнению профессора, Украина изменила свои позиции под давлением США — они стали более реалистичными, хотя и не совсем справедливыми. Однако этот вопрос, по его словам, будет решаться уже позже.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уже принял стратегическое решение по войне. Если президент США Дональд Трамп примет решение передать Украине вооружение в случае неудачи попыток убедить Путина завершить войну, это может привести к двум возможным сценариям развития событий — как положительному, так и негативному. Об этом в интервью "Главреду" заявил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.