Были успехи и неудачи: ключевые выводы за 1000 дней великой войны с РФ

За 1000 дней полномасштабной войны, которую Украина на самом деле ведет с Россией сотни лет, было много как успехов, так и тяжелых событий, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

1000 дней назад РФ вторглась в Украину. Фото из открытых источников

"Мы показали свои сильнейшие стороны – умение собираться, объединяться и делать сопротивление на характере. Показали и слабые стороны: зависимость от других, нежелание довести дело до конца, неумение подходить к проблемам системно. Сколько дней будет продолжаться эта война в целом и чем именно она для нас завершится – зависит только от нас. Чем раньше придет это осознание на уровне всего общества, тем больше шансов мы будем иметь завершить войну в свою пользу", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что еще длительное время Украину ждут сложные времена, тяжелые бои и давление с разных сторон.

"У нас нет другого выхода и другого плана, чем быть сильными", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину. "Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики уже несколько недель совершают штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "Последние несколько недель противник на Покровском направлении прибегает к штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно дают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже по несколько раз в день. И так в районе каждой деревни", — сообщает он.