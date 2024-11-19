Были успехи и неудачи: ключевые выводы за 1000 дней великой войны с РФ

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
За 1000 дней полномасштабной войны, которую Украина на самом деле ведет с Россией сотни лет, было много как успехов, так и тяжелых событий, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
1000 дней назад РФ вторглась в Украину. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что еще длительное время Украину ждут сложные времена, тяжелые бои и давление с разных сторон.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину. "Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики уже несколько недель совершают штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "Последние несколько недель противник на Покровском направлении прибегает к штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно дают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже по несколько раз в день. И так в районе каждой деревни", — сообщает он.
Новости