logo

BTC/USD

94422.65

ETH/USD

3083.41

LTC/USD

84.46

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Были успехи и неудачи: ключевые выводы за 1000 дней великой войны с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Были успехи и неудачи: ключевые выводы за 1000 дней великой войны с РФ

1000 дней назад РФ вторглась в Украину

19 ноября 2024, 23:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

За 1000 дней полномасштабной войны, которую Украина на самом деле ведет с Россией сотни лет, было много как успехов, так и тяжелых событий, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Были успехи и неудачи: ключевые выводы за 1000 дней великой войны с РФ

1000 дней назад РФ вторглась в Украину. Фото из открытых источников

"Мы показали свои сильнейшие стороны – умение собираться, объединяться и делать сопротивление на характере. Показали и слабые стороны: зависимость от других, нежелание довести дело до конца, неумение подходить к проблемам системно. Сколько дней будет продолжаться эта война в целом и чем именно она для нас завершится – зависит только от нас. Чем раньше придет это осознание на уровне всего общества, тем больше шансов мы будем иметь завершить войну в свою пользу", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что еще длительное время Украину ждут сложные времена, тяжелые бои и давление с разных сторон.

"У нас нет другого выхода и другого плана, чем быть сильными", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину. "Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики уже несколько недель совершают штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "Последние несколько недель противник на Покровском направлении прибегает к штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно дают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже по несколько раз в день. И так в районе каждой деревни", — сообщает он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5453
Теги:

Новости

Все новости