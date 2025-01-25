Российские захватчики потеряли в Торецке 50 военных погибшими, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне наступали в Торецке. Фото из открытых источников

"На Торецком направлении день был жаркий. Россияне снова выдвигались своим боевым порядком "цыганский лагерь" на позиции Сил обороны в районе Нелиповки. Думаю, вы уже поняли, что в основном использовали советский автопром и даже несколько старых ББМ", – рассказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, "была драка", в результате которой 50 врагов погибли.

"При чем пехота сил обороны вообще не пострадала. Русских уничтожили дронами и минами. Очередное образцовое сражение в обороне от 12-й бригады специального назначения "Азов", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп после выступления в Давосе заявил, что хочет немедленно встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает издание Reuters. "Из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы поедем как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя", — заявил Дональд Трамп. Президент США также сказал, что не знает, заставят ли санкции посадить Россию за стол переговоров с Украиной по прекращению войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские кафиры захватили населенный пункт Нововасиловка в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне оккупировали Нововасиловку на Покровском направлении. На данный момент кафиры накапливают на фермах поселка пехоту, чтобы закрепиться", — сообщил военный. Офицер ВСУ также сообщил, что россияне "залетели" в Андреевку на Кураховском направлении.