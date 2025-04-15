Был ли слив информации: в Раде будут расследовать удар РФ по Сумам

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке планирует на заседании 16 апреля рассмотреть обстоятельства ракетного удара РФ по центру Сум. В частности, будет обсуждено, действительно ли во время атаки в городе проходило собрание военнослужащих с целью награждения.

Ракетный удар по Сумам (фото из открытых источников)

Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский, передает "Радио Свобода". Он отметил, что удар по центральной части города мог стать следствием умышленной утечки информации, и именно эту версию должна проверить Служба безопасности Украины.

Вениславский уточнил, что пока отсутствует официальное подтверждение факта проведения награждения, однако российские пропагандистские ресурсы уже активно продвигают эту версию как аргумент в пользу своего удара.

В то же время депутат предположил, что российская сторона вряд ли нанесла бы удар без убеждения в том, что в этой локации находились потенциально легитимные военные цели. По его словам, в Сумах действительно находится много военных, как по личным, так и по служебным причинам.

"Удар мог быть следствием целенаправленной утечки информации. Это — компетенция Службы безопасности Украины", — подчеркнул Вениславский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ряд согласовал увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации. Сразу после трагедии в Сумах в СМИ и соцсети начали активно обсуждать вопрос того, что Артюх был организатором возможного награждения военных в центре Сум. И якобы по той локации, где могли собираться военные и был нанесен роковой ракетный удар РФ, в результате которого погибли 35 человек.

Вместо Владимира Артюха согласили назначить председателем Сумской ОВ Олега Григорова – начальника главного управления Национальной полиции в Луганской области.

