Был ли массовый удар по Украине реакцией России на обстрел Белгорода: объяснение ВСУ

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Slava Kot
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, можно ли называть массовые ракетные удары России по Украине, как реакцию Кремля в ответ на удачные действия украинских сил против российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления Игната в эфире "Радио Свобода".
Спикер ВС Юрий Игнат о ракетном ударе России. Фото из открытых источников
Юрий Игнат заявил, что не следует воспринимать российские атаки по Украине во время войны как месть со стороны России.
Спикер ВС объясняет, что такими действиями Путин пытается оправдать свою агрессию перед россиянами и усиливает пропаганду войны внутри страны.
Напомним, что Владимир Путин пообещал ответить новой агрессией Украине из-за якобы обстрела Белгорода украинскими силами. Официально Украина не подтвердила, что атаковала российский город, однако украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что украинские силы атаковали военные и промышленные цели на территории РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на инцидент в Белгороде и назвали виновных в смерти гражданских россиян.
Также "Комментарии" писали, что во время массовой атаки РФ по Украине одна из ракет упала и разнесла российскую деревню.
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