Был ли массовый удар по Украине реакцией России на обстрел Белгорода: объяснение ВСУ

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, можно ли называть массовые ракетные удары России по Украине, как реакцию Кремля в ответ на удачные действия украинских сил против российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления Игната в эфире "Радио Свобода".

Спикер ВС Юрий Игнат о ракетном ударе России. Фото из открытых источников

Юрий Игнат заявил, что не следует воспринимать российские атаки по Украине во время войны как месть со стороны России.

"Ну а за самолеты российские сбиты? А за "русский военный корабль" потопленный? Это тоже все реакции или как это воспринимать? А война вообще против Украины — это реакция на что?", — риторически спрашивает Игнат.

Спикер ВС объясняет, что такими действиями Путин пытается оправдать свою агрессию перед россиянами и усиливает пропаганду войны внутри страны.

"Конечно, им нужна картинка сегодня, чтобы показать россиянам, что они здесь "отомстили" за все-все-все, и соответственно в этой информационной парадигме они выступают, и Путин говорит об этом, и Telegram-каналы их, показывая жесточайшие картинки и пишут, что это "большое возмездие", – рассказал Юрий Игнат.

Напомним, что Владимир Путин пообещал ответить новой агрессией Украине из-за якобы обстрела Белгорода украинскими силами. Официально Украина не подтвердила, что атаковала российский город, однако украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что украинские силы атаковали военные и промышленные цели на территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на инцидент в Белгороде и назвали виновных в смерти гражданских россиян.

Также "Комментарии" писали, что во время массовой атаки РФ по Украине одна из ракет упала и разнесла российскую деревню.