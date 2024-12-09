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Был допущен ряд ошибок в планировании обороны: Силы обороны теряют контроль

На Кураховском направлении Силы обороны, вероятно, не смогут удержать контроль и будут вынуждены отойти

сегодня, 12:24
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Ткачик Олеся

Украинские защитники в районе Курахово сталкиваются с интенсивным давлением врага, контролирующего стратегически важный участок фронта. Полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо" сообщил, что российские силы значительно усложняют логистику украинского гарнизона в этом регионе.

Был допущен ряд ошибок в планировании обороны: Силы обороны теряют контроль

Курахово

По его словам, на карте Deep State видно, что населенный пункт Старые Терны, расположенный в западной части Кураховского водохранилища, уже находится под контролем окупантов. Расстояние от передовых отрядов армии РФ до трассы, соединяющей Запорожье с Донецком, составляет примерно 1,5 км. Эта трасса полностью простреливается враждебными FPV-дронами, минометами и артиллерией, что существенно усложняет поставки наших сил в Курахово, добавил эксперт.

По словам полковника, динамика боевых действий на этом участке фронта угрожающая. Дальнейшее продвижение врага будет зависеть от эффективности украинских подразделений, осуществляющих маневровую оборону.

"Сможем ли мы удержать под контролем ситуацию в районе Курахово, у меня абсолютно обоснованное сомнение. А чтобы в том убедиться, достаточно открыть ту же карту Deep State – узкий участок фронта, который защищают наши Силы обороны, этот участок плотно простреливается вражеской артиллерией, также она уязвима к влиянию КАБов. Поэтому считать, что мы сможем в обозримой перспективе дальше держать. под контролем этот участок фронта, по-видимому, об этом будет неуместно говорить. , — заметил полковник ВСУ.

Полковник также обратил внимание, что ситуация в Курахово является следствием ряда ошибок в планировании обороны на этом участке. По его словам, некоторые решения военных руководителей, отвечавших за организацию обороны, были нерациональными. Теперь необходимо изучить эти ошибки, чтобы избежать их в будущем, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ зимой собирается "поджечь" фронт.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-mayu-obgruntovaniy-sumniv-shcho-mi-zmozhemo-vtrimati-kontrol-u-rayoni-kurakhovogo-polkovnik-zsu-seleznov
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