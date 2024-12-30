Бутусов раскрыл детали трагедии батальона, потерявшего более 100 бойцов из-за мобилизации и отсутствия дронов

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Клименко Елена
В тяжелых боях к югу от Покровска батальон 32-й механизированной бригады продолжает отчаянно обороняться. Несмотря на значительные потери солдаты проявляют исключительную отвагу, хотя условия их обеспечения и подготовки остаются критически несовершенными. Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов.
Фото: 24 Канал
Он отметил, что батальон пополнили мобилизованные солдаты всего за месяц до боевых действий. Все они были призваны через территориальные центры комплектования (ТЦК) и не имели должной подготовки.
"Это не были добровольцы. Это люди, которых набрали прямо с улиц и направили в пехоту. Они не прошли полноценную подготовку, но попали в батальон, где, к счастью, работали адекватные командиры", – отметил Бутусов.
Однако одной из главных проблем оставалась критическая нехватка техники и оснастки.
"Батальону, как и всей бригаде, не предоставили дронов или беспилотников. Все технические средства, которыми они воспользовались, были предоставлены волонтерами. В таких условиях пехота взяла на себя весь удар", – рассказал военный обозреватель.
По его словам, батальон выдержал недели непрерывных атак со стороны врага. Однако потери были чрезвычайно тяжелыми: 110 бойцов погибли или пропали без вести.
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