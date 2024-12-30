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Бутусов раскрыл детали трагедии батальона, потерявшего более 100 бойцов из-за мобилизации и отсутствия дронов

Батальон выдержал недели непрерывных атак со стороны врага, однако потери были чрезвычайно тяжелыми: 110 бойцов погибли или пропали без вести.

30 декабря 2024, 15:55 comments3133
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Клименко Елена

В тяжелых боях к югу от Покровска батальон 32-й механизированной бригады продолжает отчаянно обороняться. Несмотря на значительные потери солдаты проявляют исключительную отвагу, хотя условия их обеспечения и подготовки остаются критически несовершенными. Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов.

Бутусов раскрыл детали трагедии батальона, потерявшего более 100 бойцов из-за мобилизации и отсутствия дронов

Фото: 24 Канал

Он отметил, что батальон пополнили мобилизованные солдаты всего за месяц до боевых действий. Все они были призваны через территориальные центры комплектования (ТЦК) и не имели должной подготовки.

"Это не были добровольцы. Это люди, которых набрали прямо с улиц и направили в пехоту. Они не прошли полноценную подготовку, но попали в батальон, где, к счастью, работали адекватные командиры", – отметил Бутусов.

Однако одной из главных проблем оставалась критическая нехватка техники и оснастки.

"Батальону, как и всей бригаде, не предоставили дронов или беспилотников. Все технические средства, которыми они воспользовались, были предоставлены волонтерами. В таких условиях пехота взяла на себя весь удар", – рассказал военный обозреватель.

По его словам, батальон выдержал недели непрерывных атак со стороны врага. Однако потери были чрезвычайно тяжелыми: 110 бойцов погибли или пропали без вести.

"Большинство из ставших на позиции погибли во время боев. Это были люди, ставшие солдатами благодаря своему характеру. Не все из них умели воевать и не все смогли дать отпор, но они держали свои позиции до последнего", – подытожил журналист.

В период активных боевых действий Покровское направление стало центром мощных штурмов со стороны русских войск. Враг стремился захватить этот район, чтобы усилить свой контроль над Донетчиной и расширить коридор на юг. Бои в этом направлении часто характеризуются высокой интенсивностью, с использованием тяжелой артиллерии, авиации и бронетехники.

Ранее портал "Комментарии" писал, что стало известно, когда россияне пойдут на Покровск и какую тактику используют.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pugcn263X5s&t=2013s
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