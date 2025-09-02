"Бусификация" в Украине продолжится: в Раде указали, что нужно изменить немедленно

С 1 сентября работники ТЦК должны иметь бодикамеры. Изменения призваны ликвидировать такие явления, как "бусификация", силовая мобилизация. Однако в Раде отмечают, что нужно внедрять значительно более глубокие изменения.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что "бусификация" продолжится. А сотрудникам ТЦК грозит выговор или строгий выговор, если они во время "уведомления" не включают бодикамеры.

"У нас основная проблема с мобилизацией — это мотивация. Надо изменить определенные вещи, для того чтобы появилась мотивация. И начать нужно с того, что у нас покупается бронь. У нас куча народа имеет отсрочки — непонятно почему и для чего. У нас правоохранители имеют отсрочки. У нас куча людей купили себе инвалидности. У нас есть бедные и богатые — богатые не воюют, а бедные... поезжайте в село и посмотрите, кого "бусифицируют", — отметила народная депутат.

Также она очертила круг вопросов, влияющих и на мобилизацию, и на обороноспособность Украины. По ее словам, уровень обучения в центрах подготовки низкий — командиры жалуются, что люди приходят и их нужно обучать снова, потому что они не боевые единицы.

Среди проблем Скороход также указала ситуацию в учебных центрах подготовки, где "прячут" своих, которые не имеют боевого опыта, но учат тех, кто через определенный период времени будет на передовой.

"Посмотрите отношение к обычному солдату. У нас отсутствует вообще какая-то ответственность командира за потери, за преступные приказы, за отношение к людям. В армии процветает бешеная коррупция. И ничего с этим не делают. Военные не имеют срока службы — они понимают, если попал в армию, то это до конца его дней, или до того, когда он станет тяжелым 300-м и сможет списаться", – отметила народная депутат.

Скороход подчеркнула, что это не нормально.

"Если мы хотим решить вопросы с ТЦК, то нам нужно решить глобальные вопросы, которые к этому привели. Ведь напомню, что в начале войны у нас были очереди в ТЦК", — отметила она.

