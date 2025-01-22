«Бусификация» мужчины во время прогулки: его собака осталась на улице (ВИДЕО)

На Днепропетровщине, вероятно, в Кривом Роге, трое мужчин в тактической одежде, двое в черной и один в камуфляжной, насильно схватили мужчину на улице и затолкали в автомобиль, внешне похожий на полицейский. Такое видео было опубликовано пользователями в местных каналах.

Иллюстративное фото

При этом все время рядом с автомобилем, куда заталкивали мужчину, вертелась собака, с которой до этого гулял мужчина, в отношении которого были применены принудительные действия.

Подпись видео была такова: "В Кривом Роге ТЦК упаковали мужчину, а на дороге осталась собака, которую он выгуливал".





Напомним, портал "Комментарии" писал , что работники ТЦК, вероятно пьяные, избили мужчину в Харькове. Вероятно, такой случай произошел в Харькове — видео, на котором четверо мужчин в военной форме применяют силу к гражданскому мужчине в Харькове, распространяется по сети интернет. Свидетели инцидента сообщают, что работники ТЦК находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В Харьковском областном ТЦК и СП объяснили ситуацию тем, что мужчина сам спровоцировал военных. На видео зафиксирована часть конфликтной ситуации между гражданином и военнослужащими группы оповещения.

“Эти обвинения военнослужащих абсолютно бездоказательны и не соответствуют действительности. Равно как ложные и голословные обвинения в том, что военнослужащие вроде бы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения”, — объяснили в ТЦК.

Также "Комментарии" писали, что в коррупционных действиях заподозрили заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП. 20 января 2025 года коллегия судей ВАКС признала необоснованным активом 3-х комнатную квартиру в центре Полтавы, которой пользуется семья чиновника.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что суд признал необоснованным актив на сумму более 1,9 млн грн и его взыскание его в доход формально принадлежащего матери государства, но фактически используется заместителем начальника Полтавского областного ТЦК и СП.