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"Бусификации" не будет: Умеров об изменении мобилизации в 2025 году

Усилят ли мобилизацию в 2025 году: Рустем Умеров дал ответ

13 ноября 2024, 20:18
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Кречмаровская Наталия

В Украине продлится мобилизация в 2025 году. Проводить мобилизационные мероприятия нужно, чтобы держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии. При этом у Минобороны готовы обсуждать с бизнесом условия бронирования работников. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал на собрании Европейской бизнес-ассоциации, сообщает портал "Комментарии".

"Бусификации" не будет: Умеров об изменении мобилизации в 2025 году

Иллюстративное фото

По словам чиновника, Минобороны предоставляет другим министерствам информацию о том, сколько людей нужно для того, чтобы держать фронт и формировать резервы.

В то же время, по словам Умерова, в ведомстве "услышали, что экономика нуждается в резервировании". Он также добавил, что Минобороны "всегда будет открытым" к аргументам бизнеса.

"Мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать — нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", — пояснил Умеров.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что хочет "изменить парадигму", чтобы служить в армии было честью, а мобилизация не воспринималась "бусификацией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада решила отказаться от введения экономического бронирования. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак.

По словам нардепа, в Украине не будут вводить экономическое бронирование военнообязанных работников. По его словам, такая инициатива вызвала в обществе сильное недовольство, потому от идеи было решено отказаться.

Подробнее о проблемах с бронированием в Украине читайте по ссылке.




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Источник: https://www.youtube.com/live/eOd9POJrQHc?feature=shared&t=12134
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