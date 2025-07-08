Украину всколыхнула новая тактика россиян – обстрелы ТЦК. СМИ сообщали, что украинцы якобы сами передают координаты терцентров россиянам с просьбой нанести удар.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Ситуацию прокомментировал бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, на прошлой неделе обнаружилась системная тенденция ударов по ТЦК. Многие украинцы, как отметил Арестович, восприняли ее с большим восторгом.

По его словам, ТЦК явилось частью репрессивной машины государства под управлением Зеленского. Он отметил, что подобный способ мобилизации, обучения и применения военнослужащих в Украине рано или поздно приведет к народным мятежам.

"ТЦК — лицо государственной системы, через которую государство взаимодействует с гражданами. Это квинтэссенция режима, который выстраивался все годы независимости: отношение к своим гражданам как к скоту (ресурсу), тотальная коррупция и безнаказанность власти. Бусификация — разлом, которым и придет конец режима Зеленского", — отметил Арестович.

По его словам, сильные анархические тенденции в украинском обществе рано или поздно приведут к тому, что в стране начнутся бунты против действий ТЦК, перерастающих в бунты против режима.

Арестович акцентировал, что смотреть не на мелкие детали происходящего, а на тенденции.

"Нет никакой тенденции, кроме чуда, способной переломить ситуацию на фронте к лучшему. Как и не существует ни одной тенденции, кроме чуда, способной изменить к лучшему внутреннюю и внешнюю политику Украины. Ситуация в Украине будет только ухудшаться, и в какой-то момент эта нежизнеспособная система упадет. Рано или поздно — как Украина — как Украина — как Украина.

Однако, по его словам, это может быть какая-нибудь другая Украина. Однако для этого нужно менять всю систему: останавливать войну, переучреждать государство с изменением названия и заменой идеи, лежащей в его основе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что масштабы мобилизации ужасают.



