Бунт в Донецке (фото из открытых источников)

Во временно оккупированном Донецке на улицы вышли десятки возмущенных местных жителей, держа в руках пустые бутылки и ведра.

Уже несколько недель в городе наблюдается острая нехватка воды. Из-за этого среди населения растет недовольство, а главной мишенью для критики стал гауляйтер Денис Пушилин.

По его словам, Пушилин годами саботирует решение проблемы с водоснабжением.

Андрющенко также отметил, что подобные проблемы фиксируют и в других временно оккупированных городах Донбасса, в частности в Мариуполе, где нормальное водоснабжение также отсутствует.

Недовольство распространяется даже среди российских военных, обвиняющих Пушилина в бездействии.

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, жители временно оккупированного города уже несколько недель пытаются донести до российских властей свое возмущение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин довел жизнь Донецка и Бердянска до невиданной катастрофы. Политический аналитик Иван Яковина обращает внимание на то, что даже провластные российские блогеры уже не скрывают масштаба катастрофы на временно оккупированных территориях. Они публично признают: из-за нехватки воды эти регионы приходят в упадок, и ситуация может привести к "проукраинским бунтам".

"Фактически, россияне начинают бить тревогу из-за того, что происходит. Но, как всегда, власть не реагирует, потому что для решения этого кризиса нужны огромные финансовые вливания. А выделять средства никто не хочет. Поэтому все это будет продолжаться", — заявил Яковина в эфире NV.





