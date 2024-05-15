Будут жить недолго: украинские войска нашли способ уничтожать российские "танки-черепахи"

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Slava Kot
Россияне в начале апреля показали на фронте первый "танк-черепаху", защищенный дополнительными пластами металла и средствами РЭБ от атак украинских дронов. Однако теперь украинские силы нашли способ уничтожать российский "танк-черепаху".
Российские "танки-черепахи". Фото из открытых источников
Как указывает издание Forbes, российские танки, несмотря на неуклюжий и странный внешний вид, оказались эффективными на поле боя и позволяли доставлять российских военных на позиции для дальнейших наступательных действий.
Однако украинские военные приспособились к российским "танкам-черепам" и в очередной раз продемонстрировали, что военные инновации РФ снова терпят поражение.
Российские танки с дополнительными защитными слоями металла и средствами РЭБ были созданы конкретно для защиты от одного вида оружия – украинских беспилотников, однако они не могут ничего сделать в случае артиллерийских ударов.
После первых танков, появившихся в апреле, российские военные сделали еще несколько подобных конструкций, однако теперь значительная часть этих танков уничтожается украинской артиллерией, в том числе и из-за помощи в боеприпасах, которую начала получать армия от США и других партнеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что попытка россиян пойти в новое наступление на "танках-черепахах" превратилась в катастрофу для оккупантов.
Также "Комментарии" писали о том, что в Украине заметили новый российский "танк-черепаху".
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Ігор
сегодня, 10:57
Видання скромно обходить той факт що заходи перші, а контрзаходи другі. Тобто ворог лідер, а нацпам'ятні наздоганяють. За обрізаною ініціативою вони завжди другі. Бо не змінюються за вимогою часу, а тільки підлаштовуються. Першими вони тільки в крадіжках даже на передовій.