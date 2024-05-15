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Будут жить недолго: украинские войска нашли способ уничтожать российские "танки-черепахи"

Несмотря на то, что российские танки "танки-черепахи" смогли получить защиту от украинских дронов, они бессильны против другого оружия.

сегодня, 11:38
Автор:
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Slava Kot
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Россияне в начале апреля показали на фронте первый "танк-черепаху", защищенный дополнительными пластами металла и средствами РЭБ от атак украинских дронов. Однако теперь украинские силы нашли способ уничтожать российский "танк-черепаху".

Будут жить недолго: украинские войска нашли способ уничтожать российские "танки-черепахи"

Российские "танки-черепахи". Фото из открытых источников

Как указывает издание Forbes, российские танки, несмотря на неуклюжий и странный внешний вид, оказались эффективными на поле боя и позволяли доставлять российских военных на позиции для дальнейших наступательных действий.

Однако украинские военные приспособились к российским "танкам-черепам" и в очередной раз продемонстрировали, что военные инновации РФ снова терпят поражение.

"Как это очень часто бывает во время войны, вероятно, будет происходить продолжение эволюции мер и контрмер", — отмечает историк оружия Мэтью Мосс.

Российские танки с дополнительными защитными слоями металла и средствами РЭБ были созданы конкретно для защиты от одного вида оружия – украинских беспилотников, однако они не могут ничего сделать в случае артиллерийских ударов.

"Эта техника может противостоять двухкилограммовым беспилотникам, но не 100-килограммовым артиллерийским снарядам", – пишет Forbes.

После первых танков, появившихся в апреле, российские военные сделали еще несколько подобных конструкций, однако теперь значительная часть этих танков уничтожается украинской артиллерией, в том числе и из-за помощи в боеприпасах, которую начала получать армия от США и других партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что попытка россиян пойти в новое наступление на "танках-черепахах" превратилась в катастрофу для оккупантов.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине заметили новый российский "танк-черепаху".



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/05/14/ukrainian-troops-have-figured-out-how-to-destroy-the-russians-turtle-tanks
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 10:57

Видання скромно обходить той факт що заходи перші, а контрзаходи другі. Тобто ворог лідер, а нацпам'ятні наздоганяють. За обрізаною ініціативою вони завжди другі. Бо не змінюються за вимогою часу, а тільки підлаштовуються. Першими вони тільки в крадіжках даже на передовій.


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