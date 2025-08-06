Будут умирать пачками: в ВСУ сообщили, где россиян уже ждет небывалый ад.

На Сумщине и в приграничной Курской области РФ наблюдается относительная стабильность, однако работа на этих направлениях продолжается активно. Об этом рассказал новый командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол в эксклюзивном интервью изданию "Телеграф".

Фото: из открытых источников

Апостол подчеркнул, что украинские войска уже уволили Андреевку, а в ближайшее время планируется деоккупация еще одного населенного пункта. После записи интервью Силы обороны Украины уволили поселок Кондратовка.

Командующий также анонсировал два "сюрприза" для российской армии.

"Если все удастся, врагу будет чрезвычайно сложно. Мы работаем над технологическим и инженерным улучшением наших позиций, создавая килл-зоны, где противник терпит большие потери. Там те потери, которые были сегодня, будут казаться ему мелочью", — заявил Апостол.

Он отметил, что украинские войска готовятся ко всем возможным сценариям развития событий, включая обострение на Сумском направлении. В настоящее время продолжается активная работа по обустройству фортификационных сооружений.

"Ситуация на линии фронта частично контролируемая. Может ли враг перебросить дополнительные силы и активизировать наступление? Безусловно", — добавил командующий.

По состоянию на конец июля прямой угрозы наступления РФ на Сумы нет кроме периодических обстрелов. При ухудшении ситуации гражданских предупредят о порядке эвакуации.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, посвященный деятельности спецслужбы в военном направлении, специальных операциях и новых дальнобойных мероприятиях. По итогам совещания глава государства дал одобрение ряду будущих операций СБУ, подчеркнув важность этого шага по усилению обороноспособности страны.