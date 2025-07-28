Будут спасать себя: стало известно, почему Европа не хочет давать ракеты Украине

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Лиля Воробьева
Украине необходимо наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, чтобы ослабить ее экономику. Однако для этого нужно соответствующее оружие, которое другие государства обещают, но фактически не передают. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью "Главреду".
Дальнобойное оружие для Украины (фото из открытых источников)
По его словам, европейские страны пока не готовы обеспечить Украину нужным количеством вооружения — недостает запасов и производственные мощности еще недостаточно наращены.
Он также упомянул о политике экс-президента США Дональда Трампа, действия которого создают непредсказуемость и вызывают хаос среди союзников. Это, по мнению эксперта, побуждает европейские страны больше сосредотачиваться на собственной безопасности, чем на помощи Украины.
В то же время Жданов отметил поддержку со стороны стран Балтии, имеющих исторический опыт противостояния советской угрозе. По его словам, эти государства в полной мере понимают опасность со стороны России и искренне помогают Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, даст ли Трамп Украине ракеты для удара по Москве . Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично заявил, что не поддерживает удары ВСУ по Москве, в сети все же начали активно обсуждать эту тему.
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона заявил, что наносить удары по жилой застройке российской столицы или Санкт-Петербурга нет никакого смысла, потому что это не повлияет на ход боевых действий, а население лишь озлобится.
Эксперт подчеркнул, что нет смысла ВСУ тратить свои беспилотники, которых не так много, для того чтобы пытаться побить оконные стекла в бизнес-центре "Москва-сити". Аналитик подчеркнул, что факт того, что удастся поцарапать кремлевскую башню, никак не повлияет на ход боевых действий. В то же время стоимость беспилотника начинается со 100 000 евро, а у Сил обороны не хватает БПЛА, чтобы бить по российским предприятиям, производящим военную продукцию.