Будут спасать себя: стало известно, почему Европа не хочет давать ракеты Украине

Украине необходимо наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, чтобы ослабить ее экономику. Однако для этого нужно соответствующее оружие, которое другие государства обещают, но фактически не передают. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью "Главреду".

Дальнобойное оружие для Украины (фото из открытых источников)

По его словам, европейские страны пока не готовы обеспечить Украину нужным количеством вооружения — недостает запасов и производственные мощности еще недостаточно наращены.

"Например, Rheinmetall напрягается, как только может. Европа со всей своей экономической мощью только в 2026 году планирует выйти на 2 миллиона снарядов в год, а Россия 2 миллиона снарядов выпускает уже сейчас. Европейцы раскручиваются долго и медленно", – отметил Жданов.

Он также упомянул о политике экс-президента США Дональда Трампа, действия которого создают непредсказуемость и вызывают хаос среди союзников. Это, по мнению эксперта, побуждает европейские страны больше сосредотачиваться на собственной безопасности, чем на помощи Украины.

"А своя рубашка всегда ближе к телу: они смотрят на карту и думают, что время есть еще Польша впереди, еще Словакия есть, еще Молдова там. Пока суть и дело европейцы рассчитывают успеть еще миллион снарядов положить на склады. Дания и Нидерланды уже возобновили призыв женщин на срочную военную службу, немцы тоже возобновили призыв. Когда возникнет вопрос, кого спасать первым, европейцы, конечно же, будут спасать себя. Поэтому не знаю, когда раздупится Европа", – объяснил он.

В то же время Жданов отметил поддержку со стороны стран Балтии, имеющих исторический опыт противостояния советской угрозе. По его словам, эти государства в полной мере понимают опасность со стороны России и искренне помогают Украине.

"Эстония вон вышла из конвенции по запрету использования противопехотных мин и сейчас штабелями выкладывает эти мины, чтобы даже мышь со стороны России не проскочила. Мы только несколько дней назад вышли из этой конвенции. Четвертый год полномасштабной войны мы сражаемся без противопехотных мин! И мы хотим удержать позиции? – подытожил Жданов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, даст ли Трамп Украине ракеты для удара по Москве . Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично заявил, что не поддерживает удары ВСУ по Москве, в сети все же начали активно обсуждать эту тему.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона заявил, что наносить удары по жилой застройке российской столицы или Санкт-Петербурга нет никакого смысла, потому что это не повлияет на ход боевых действий, а население лишь озлобится.

Эксперт подчеркнул, что нет смысла ВСУ тратить свои беспилотники, которых не так много, для того чтобы пытаться побить оконные стекла в бизнес-центре "Москва-сити". Аналитик подчеркнул, что факт того, что удастся поцарапать кремлевскую башню, никак не повлияет на ход боевых действий. В то же время стоимость беспилотника начинается со 100 000 евро, а у Сил обороны не хватает БПЛА, чтобы бить по российским предприятиям, производящим военную продукцию.

