Будут последовать примеру США и Израиль: Украина нашла неожиданный способ поставить на ноги РФ

Российские ударные беспилотники типа "Шахед", регулярно атакующие украинские города, в частности Львов, становятся частью новой технологической войны, где ключевую роль играют не только фронтовые бои, но и инновации в производстве и противодействии дронам. Об этом сообщает Fox News, описывая стремительное развитие скрытых оборонных производств в Украине.

По данным издания, дроны и средства перехвата собираются на замаскированных предприятиях, где в работе привлечены бывшие студенты, инженеры и офисные работники, работающие в непрерывном режиме. То, что изначально выглядело как временная инициатива в ответ на войну, превратилось в масштабную и динамичную индустрию производства боевых беспилотников.

Украинские чиновники отмечают, что Киев сейчас занимает ведущие позиции в рамках НАТО в сфере фронтовых инноваций. Они отмечают, что накопленный опыт может быть полезен партнерам, в частности США и Израилю, которые также сталкиваются с вызовами, связанными с иранскими дроновыми технологиями в разных регионах мира.

Мэр Львова Андрей Садовый в интервью Fox News Digital подчеркнул, что развитие беспилотных технологий кардинально меняет характер войны: "Технология дронов полностью изменила ситуацию на передовой. Возможно, через пол года, а может, через год, мы будем иметь технологию, чтобы запустить 1 000 дронов одновременно. подготовим специальное оборудование для нашей победы.

Руководитель одного из украинских производителей дронов, производящего около тысячи единиц еженедельно, заявил, что Украина уже опережает многих конкурентов в этой сфере: "Мы на три-четыре шага впереди других стран… Это новый вид войны. Это война ИТ-технологий".

Как отмечает Fox News, относительно дешевые беспилотники радикально изменили тактику на поле боя: теперь небольшие подразделения способны уничтожать танки, бронетехнику и даже сложные системы ПВО, для чего раньше применялись более дорогие ракеты или авиация.

Также подчеркивается, что в западных регионах Украины активно формируются центры оборонных технологий, секретные производственные мастерские и испытательные полигоны, а обычная жизнь в городах часто прерывается сигналами воздушной тревоги.

