Будут наблюдать за вторжением РФ: названы риски введения миротворцев

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что ему не вселяют большую надежду все разговоры о размещении иностранных войск на территории Украины.

Миротворцы

По его словам, в этом вопросе на самом деле очень много нюансов. По мнению военного, союзники согласятся разместить войска только после полного окончания боевых действий; в свою очередь кремлевский диктатор Владимир Путин не сильно будет рад от перспективы войск НАТО под боком, ведь именно поэтому он и начал войну в 2014 и полномасштабку в 2022, поэтому придется как-то договариваться.

Военный говорит, что иностранные войска можно вводить под знаменем миротворцев. Впрочем, добавляет он, если учесть, что РФ систематически нарушает нормы международного права, то она может нарушить и все договоренности о миротворцах. Особенно подчеркивает военный, если этих миротворцев будет мало, а их деятельность не будет четко урегулирована.

"Именно контингент вооруженных сил США мог бы стать твердым оплотом, но пока видно, что Трамп на такое не пойдет", – отмечает "Алекс".

При этом военный выразил обеспокоенность тем, что миротворцы могут превратиться в должностных лиц из ОБСЕ и ООН.

"Мы это уже проходили… Потому что в условном 2030 году они просто могут либо спокойно наблюдать очередное вторжение, либо просто дадут по педалям быстрее гражданского населения", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с главой правительства Польши Дональдом Туском развертывание миротворческой миссии в Украине. При этом эксперты отмечают, что если миротворцы будут введены в Украину, вероятно, россияне побоятся в них стрелять.





