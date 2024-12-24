Будут ли украинцы на Рождество со светом: что известно о графиках

Дефицита энергии нет, поэтому на Рождество украинцы будут со светом. Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, в эфире КИЕВ24.

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Вчера энергетики устранили некоторые аварийные повреждения, поэтому украинцы снова могут не беспокоиться за графики отключений . Только если не произойдет мощный массированный обстрел украинской энергосистемы, чего предсказать никто не может.

Также он отметил, что графики отключения могут вернуться, если среднесуточная температура упадет до -7°C.

Напомним, вчера в ряде украинских городов были введены экстренные отключения электроэнергии. ДТЭК и местные облэнерго сообщали о том, что графики не действуют – в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Если графики не действуют, свет могут отключить когда угодно.

"Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев", — говорится в сообщении ДТЭК в Telegram. В свою очередь гендиректор YASNO Сергей Коваленко отметил, что потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Именно поэтому Укрэнерго дало команду экстренным отключениям.

Также портал "Комментарии" писал, что в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон.

Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке – чтобы не создавать большие сплошные территории с одновременным отсутствием света. И тогда отключения там будут за определенными очередями в одно и то же время. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне. Такая же система будет в других зонах.