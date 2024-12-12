Будут ли убивать русские французов, немцев, поляков в составе миротворческой миссии: появился ответ

Украина не получит "зонтик" НАТО, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, отметил в интервью Униан политолог Максим Яли. Впрочем, по его словам, понятно, почему власти требуют ясности в этом вопросе, ведь необходимы гарантии того, что войне в Украину не вернется, если, например, будет применен корейский сценарий для ее остановки.

Миротворцы

"Соответственно одной из таких гарантий рассматривается расположение миротворческого контингента войск. В каком это будет формате – сказать сложно, но Россия на войска НАТО вряд ли согласится. Все возможные форматы сейчас прорабатываются", – считает политолог.

При этом он добавил, что есть риск того, что россияне могут стрелять по иностранным военным, которые будут в составе миротворческой миссии. Впрочем, по его словам, в этом вопросе важен формат: это могут быть и просто военные контингенты отдельных стран, например добровольцы, воюющие на стороне Украины. Яли напомнил, что были случаи, когда погибали: и американцы, и французы, и многие другие страны. Эти смерти не привели к войне, но только потому, что это были добровольцы, добавил политолог.

"Другое дело – каким будет мандат у этого контингента. Если это будет, например, ООН, то совсем другие последствия, санкции, нарушения. Конечно, на войну против России из-за гибели одного или двух никто не пойдет. Но, с другой стороны, и Россия не пойдет на то, чтобы открыто убивать, открывать огонь по этим миротворцам", – заявил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с главой правительства Польши Дональдом Туском развертывание миротворческой миссии в Украине.



