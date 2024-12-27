Будут ли ТЦК работать за границей: нардепка высказала мнение

Народная депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина выразила сомнения в возможности создания территориальных центров комплектования за рубежом. Однако, по ее словам, такую вероятность совсем отвергать нельзя.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Южанина отметила, что посольства и консульства уже проводят многочисленные встречи и консультации, и не уверена, что целесообразно создавать дополнительные хабы за рубежом.

"Я не уверена, что не дойдет до этого (работы ТЦК за границей – ред.). Что значит хабы? Разве сейчас посольства, консульства не проводят достаточно встреч, не проводят достаточно консультаций?" – отметила она.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине собираются изменить сроки подготовки военных. В Украине работают над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась 2 месяца. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Качественная подготовка – это, прежде всего, сохранившаяся жизнь и здоровье наших воинов. Согласно принятым мною решениям уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БОВП) 1,5 месяца – вместо прежнего 30-дневного обучения. Дальнейший курс новичка в воинской части предусмотрен 5-14 суток", – отмечает генерал Сырский. По его словам, в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается.

Главком отметил необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою. Также Сырский заслушал доклады по проблемам подготовки и их решению, а также определил задачи по улучшению качества подготовки и ее наращиванию. В частности, обновление стандартов БОВП, проведение БОВП на фондах боевых бригад и т.д.