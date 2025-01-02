Будут изменены правила игры: в 2025 году Украина подожжет Россию

Военный Игорь Луценко считает, что 2025 будет прорывным для Украины. В частности, по его мнению, именно в этом году точно появятся дроны, которые смогут перехватывать Шахеды. Именно поэтому, уверен Луценко, эффективность дронов шахидного типа будет уменьшаться с обеих сторон.

Дроны на фронте

"Впрочем, первые полгода это точно не решит проблему Шахедов, если вообще решит", — отметил военный.

Кроме того, он прогнозирует, что в 2025 году, наконец, появится массовый украинский аналог Ланцета – ударный камикадзе с дальностью до 70 км или даже больше. По его мнению, они могут изменить правила игры.

"На поле боя увидим в работе системы, которые будут защищать бронетехнику от ФПВ-дронов (как на радиоуправлении, так и на оптоволокне) с помощью механического поражения дрона на подлете. Следовательно, бронетехника начнет возвращаться на поле боя, потихоньку отвоевывать позиции, потерянные из-за господства дронов", — считает Луценко.

Кроме того, новые украинские ракеты (то есть как дроны на реактивной тяге, так и классические ракеты) пойдут в производство мелкими сериями. Впрочем, военный не ожидает от их применения какого-нибудь чуда.

Со второй половины 2025 года, считает Луценко, может появиться система, которая позволит очень недорого уничтожать мелкие разведывательные дроны типа Мавик так же, что сейчас наши ФПВешники уничтожают вражеские крылья-разведчики.

"В то, что кто-то из высшего руководства даст команду запомнить РФ недорогими аналогами Гербер (русских дронов-приманок, истощающих ПВО противника) – не верю, потому что с нашей стороны планирование войны происходит на уровне относительно небольших подразделений. Большие операции (как, например, ежедневное засыпание Украины сотней Шахедов) и большая планировка – доступны пока только нашему противнику", — считает Луценко.

В общем, заключает военный, в 2025 году беспилотникам будет становиться все менее уютно на поле боя, они будут все больше уничтожать друг друга и страдать от специализированных антидроновых средств.

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