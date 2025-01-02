Будут изменены правила игры: в 2025 году Украина подожжет Россию

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Ткачик Олеся
Военный Игорь Луценко считает, что 2025 будет прорывным для Украины. В частности, по его мнению, именно в этом году точно появятся дроны, которые смогут перехватывать Шахеды. Именно поэтому, уверен Луценко, эффективность дронов шахидного типа будет уменьшаться с обеих сторон.
Дроны на фронте
Кроме того, он прогнозирует, что в 2025 году, наконец, появится массовый украинский аналог Ланцета – ударный камикадзе с дальностью до 70 км или даже больше. По его мнению, они могут изменить правила игры.
Кроме того, новые украинские ракеты (то есть как дроны на реактивной тяге, так и классические ракеты) пойдут в производство мелкими сериями. Впрочем, военный не ожидает от их применения какого-нибудь чуда.
Со второй половины 2025 года, считает Луценко, может появиться система, которая позволит очень недорого уничтожать мелкие разведывательные дроны типа Мавик так же, что сейчас наши ФПВешники уничтожают вражеские крылья-разведчики.
В общем, заключает военный, в 2025 году беспилотникам будет становиться все менее уютно на поле боя, они будут все больше уничтожать друг друга и страдать от специализированных антидроновых средств.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что окружение Путина уже задумаются над тем, как отстранить диктатора от власти.
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