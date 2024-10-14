Будут еще более жесткие решения: на какие шаги пойдет государство в войне на выживание

Сейчас государство находится на грани своего существования, становится злобной и эгоистичной сущностью, которая борется за свое выживание и существование, где прав человека нет, заявил руководителем учебно-инструкторской группы 151 учебного центра ВСУ Роман Доник.

Война в Украине

"И в таких случаях нет демократии. Нет свобод. И откровенно говоря, на данный момент не важно, кто у власти. Так было во всех воевавших государствах. Если не капитулировали/легли под врага сразу, будут вынуждены или добровольно быть стойкими бойцами и бороться за существование государства. Какими бы не популярными методами это не пришлось делать", — отметил Доник.

При этом он подчеркнул, что уже невозможно изменить у общества отношение к службе, на данном этапе уже все сделали свой выбор.

"Свой выбор сделало и государство. И его союзники. Да, которые воюют нашими руками. И пользуются нашей безысходностью. Но уже поздно думать о том, что это можно остановить. Будут еще жесткие решения, которые не понравятся уставшим от войны и тем, кто ждет, что как-то оно рассосется", — отметил Доник.

При этом он добавил, что будут воевать "бусифицированные". Впрочем, по его словам, они и сейчас воюют, при этом хорошо после качественного обучения.

"События развиваются таким образом, что почти ничего не зависит от кого-то персонально. И бронирование будут резать, и, скорее всего, возраст мобилизации будут делать меньше. И многое будет такого, что никому из нас не нравится. Но это было во время таких войн. И наша страна не исключение. И нравится, или нет, есть сейчас несколько вещей, которые еще можно изменить внутри процессов, на которые мы не влияем. Это подготовка людей", – говорит Доник.

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