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Будут бить всем, что есть: россияне выбрали город, в котором устроят гуманитарную катастрофу

Россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу и заставить жителей этого города убегать прочь

30 апреля 2025, 16:39 comments7146
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Ткачик Олеся

Российская армия активизирует свои действия на Запорожском направлении, стремясь продвинуться поближе к областному центру. Хотя пока оккупанты не имеют достаточно ресурсов, чтобы захватить или оцепить Запорожье, угроза для города остается серьезной, сообщил военный эксперт Сергей Кузан.

Будут бить всем, что есть: россияне выбрали город, в котором устроят гуманитарную катастрофу

Ракетный удар

По его словам, враг направляет на это направление дополнительные силы и технику. Еще раньше появлялась информация, что россияне намерены приблизиться к Запорожью, чтобы начать активную фазу устрашения жителей.

На примере Херсона мы можем увидеть тактику россиян на фронт. Как только они приближаются к любому областному центру, которого не смогут окружить, выбирают тактику обезлюдения. Россияне хаотически обстреливают гражданские объекты: дома, автомобили и тому подобное", — отметил Кузан.

По замыслу окупантов, постоянные обстрелы должны повлечь за собой гуманитарный кризис, деморализовать жителей и вызвать общественное напряжение. Тактика террора, используемая Россией на разных участках фронта, остается неизменной, поэтому Запорожье готовится к новому сложному этапу войны.

"Будут удары баллистикой, дронами. Чем россияне смогут достичь города — тем и будут бить. К этому надо отнестись с пониманием — война продолжается. Нельзя пренебрегать сигналами тревоги. Но чтобы вплотную подойти к городу и расстреливать квартал за кварталом, у россиян нет сил", — отметил Кузан.

Между тем спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что россияне активизировали попытки прорыва на границе Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Особенно горячо сейчас на Ореховском направлении, где противник пытается пробить линию обороны и создать плацдарм для дальнейших действий вблизи Запорожья.

Оттуда оккупанты могут обстреливать город, его пригород, а также перерезать ключевые логистические маршруты украинских сил, ведущих в восточную часть области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие города хочет захватить Путин во время летнего наступления.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OJPCes2yzrI
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