Будут бить всем, что есть: россияне выбрали город, в котором устроят гуманитарную катастрофу

Российская армия активизирует свои действия на Запорожском направлении, стремясь продвинуться поближе к областному центру. Хотя пока оккупанты не имеют достаточно ресурсов, чтобы захватить или оцепить Запорожье, угроза для города остается серьезной, сообщил военный эксперт Сергей Кузан.

Ракетный удар

По его словам, враг направляет на это направление дополнительные силы и технику. Еще раньше появлялась информация, что россияне намерены приблизиться к Запорожью, чтобы начать активную фазу устрашения жителей.

На примере Херсона мы можем увидеть тактику россиян на фронт. Как только они приближаются к любому областному центру, которого не смогут окружить, выбирают тактику обезлюдения. Россияне хаотически обстреливают гражданские объекты: дома, автомобили и тому подобное", — отметил Кузан.

По замыслу окупантов, постоянные обстрелы должны повлечь за собой гуманитарный кризис, деморализовать жителей и вызвать общественное напряжение. Тактика террора, используемая Россией на разных участках фронта, остается неизменной, поэтому Запорожье готовится к новому сложному этапу войны.

"Будут удары баллистикой, дронами. Чем россияне смогут достичь города — тем и будут бить. К этому надо отнестись с пониманием — война продолжается. Нельзя пренебрегать сигналами тревоги. Но чтобы вплотную подойти к городу и расстреливать квартал за кварталом, у россиян нет сил", — отметил Кузан.

Между тем спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что россияне активизировали попытки прорыва на границе Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Особенно горячо сейчас на Ореховском направлении, где противник пытается пробить линию обороны и создать плацдарм для дальнейших действий вблизи Запорожья.

Оттуда оккупанты могут обстреливать город, его пригород, а также перерезать ключевые логистические маршруты украинских сил, ведущих в восточную часть области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие города хочет захватить Путин во время летнего наступления.



