12 июня в Швеции пройдет закрытая конференция, посвященная будущему Украины, вопросам глобальной безопасности, евроатлантическим отношениям, экономике США и другим стратегическим темам. Об этом сообщает польское издание RMF24. Мероприятие состоится в режиме строгой конфиденциальности – без трансляций, брифингов или заявлений для печати.

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Конференцию организует Бильдербергская группа – неформальное объединение политической, финансовой и интеллектуальной элиты мира, представителей крупных корпораций, банков и международных структур. Ожидается участие от 120 до 150 человек.

Среди приглашенных — министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с супругой, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и глава Бундестага Юлия Клекнер.

Мероприятие будет проходить в Гранд-отеле в центре Стокгольма, который со вторника находится под усиленной охраной вокруг него установлены ограждения, дежурит полиция. Полная закрытость действия обычно вызывает волну спекуляций и теорий заговора, что связано с репутацией группы как клуба глобального действия.

В центре обсуждений – поддержка Украины, будущее Европы, отношения в рамках НАТО, влияние искусственного интеллекта, развитие оборонных технологий, проблемы миграции и ситуация на Ближнем Востоке.

Также упоминается, что Кит Келлог, спецпредставитель президента США, ранее наметил свое видение завершения войны России против Украины. Он считает, что Москву следует вернуть к условному "мировому порядку" и адаптироваться к результатам конфликта в долгосрочной перспективе.

Портал "Комментарии" уже писал, что Германия пока не рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров. Такую позицию на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал министр обороны Германии Борис Писториус.