Британское издание The Times обнародовало четыре возможных сценария изменения границ Украины, которые могут рассматриваться в случае достижения политических договоренностей между сторонами конфликта.

Будущее границ Украины

Первый вариант предполагает замораживание линии фронта без каких-либо изменений в территориальном распределении – стороны сохраняют контроль над нынешними позициями.

Второй сценарий предполагает полный переход под контроль России всего Донбасса – Донецкой и Луганской областей.

Третий вариант более масштабный — Россия получает полный контроль над четырьмя украинскими регионами: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. При этом не исключается возможность выдвижения Кремлем дальнейших территориальных требований.

Четвертый сценарий предполагает обмен территориями: Россия получает Донбасс, а Украина – Херсонскую область. Впрочем, по оценке издания, этот вариант считается маловероятным из-за политических и военных обстоятельств.

В The Times отмечают, что эти сценарии являются гипотетическими и зависят от результатов будущих переговоров, а также позиций международных союзников Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве снова заблокирована работа Совета обороны столицы — на этот раз из-за отпуска одного из его сопредседателей, мэра города. Орган, который должен оперативно принимать ключевые решения безопасности и обороны, фактически парализован в критическое для страны время.

В настоящее время остаются нерешенными вопросы включения в состав Совета глав районных государственных администраций, что, в свою очередь, блокирует выполнение распоряжений и тормозит работу на местах. Речь идет о восстановлении поврежденной инфраструктуры, обустройстве укрытий и решении других организационных вопросов оборонного сектора столицы.

