Будущее границ Украины: четыре возможных сценария

Ткачова Марія
Британское издание The Times обнародовало четыре возможных сценария изменения границ Украины, которые могут рассматриваться в случае достижения политических договоренностей между сторонами конфликта.
Будущее границ Украины
Первый вариант предполагает замораживание линии фронта без каких-либо изменений в территориальном распределении – стороны сохраняют контроль над нынешними позициями.
Второй сценарий предполагает полный переход под контроль России всего Донбасса – Донецкой и Луганской областей.
Третий вариант более масштабный — Россия получает полный контроль над четырьмя украинскими регионами: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. При этом не исключается возможность выдвижения Кремлем дальнейших территориальных требований.
Четвертый сценарий предполагает обмен территориями: Россия получает Донбасс, а Украина – Херсонскую область. Впрочем, по оценке издания, этот вариант считается маловероятным из-за политических и военных обстоятельств.
В The Times отмечают, что эти сценарии являются гипотетическими и зависят от результатов будущих переговоров, а также позиций международных союзников Украины.