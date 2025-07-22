Будет второй этап наступления: украинцев предупредили о больших затруднениях от Путина

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что армия РФ готовится к новой волне наступательных действий, несмотря на провал предыдущей кампании. В прямом эфире 24 Канала он пояснил, что американский лидер Дональд Трамп предоставил Кремлю 50 дней для заключения мирного соглашения, однако Россия не демонстрирует намерений к компромиссу, продолжает давление как на фронте, так и по гражданским объектам.

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Маломуж отметил, что сейчас оккупанты сосредотачивают силы для новой атаки, в частности на Краматорском, Торецком, Покровском направлениях. Ожидается, что в ближайшие дни там будет сосредоточено до 160 тысяч российских военных. Подавляющее большинство – мобилизованные и контрактники без должного боевого опыта.

" Это дает нам тактическое преимущество — мы разворачиваем оборонительные рубежи, готовим контрудары, в том числе по резервам, которые еще не успели закрепиться", — отметил Маломуж.

Отдельно он отметил российские попытки продвинуться в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В частности, враг неоднократно пытался создать "буферную зону" на Сумщине, но потерпел неудачу. Возле Волчанская продолжаются ожесточенные бои, а Силы обороны Украины наносят удары по Белгородщине, создавая плацдармы на территории противника.

Маломуж отметил, что ныне фронт возле Покровска, Константиновки, Краматорска и Славянска остается критически важным. Именно на этих участках Украина должна уничтожать вражеские резервы, сдерживать наступательные действия и искать возможности для контрнаступления, если противник ослабнет.

По его словам, ситуация на фронте в ближайшие недели будет сложной. Но украинское командование действует на опережение: видит движения противника, укрепляет укрепление и готовит ответ.

Как уже писали "Комментарии", российская сторона продолжает выдвигать чрезмерные, максимально жесткие условия для переговоров, однако такой подход противоречит самой природе мирного диалога. Переговоры — это не акт капитуляции одной из сторон, а процесс поиска компромисса при прекращении боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время совместного брифинга с заместителем главы МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.