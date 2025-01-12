"Будет тотальный демографический апокалипсис": эксперт о негативе от мобилизации 18-летних

Снижение мобилизационного возраста в Украине, на чем настаивают некоторые американские политики, не только не повлияет на ситуацию на фронте, но и может привести к серьезным демографическим последствиям. Такое мнение высказал военный аналитик Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

Он предположил, что призывы к снижению мобилизационного возраста могут являться инструментом будущей администрации Дональда Трампа для оправдания сокращения военной поддержки Украине. Однако, даже если бы Киев согласился на эти требования, это вряд ли бы существенно изменило ситуацию на поле боя, отмечает Коваленко.

По его словам, привлечение дополнительных рекрутов требует надлежащего обеспечения их оружием и техникой.

"Допустим, мобилизуют 100 тысяч человек. Это около 125 батальонов, которые нужно оснастить 1 375 танками, 4 125 бронированными машинами, 1 500 единицами артиллерии и т.д. Откуда взять эти ресурсы, если Украина от США получила лишь 31 танк M1A1 Abram передать Украине 1 375 танков из складов, где хранится более 5 500 единиц?", – спрашивает аналитик.

Коваленко подчеркнул, что без должного технического обеспечения 100 тысяч дополнительных пехотинцев будут уничтожены через 3-4 месяца. Если же мобилизуют 18-летних, это будет угрожать демографической катастрофой, считает он.

По мнению эксперта, снижение мобилизационного возраста в Украине пока нецелесообразно, поскольку страна еще не исчерпала мобилизационный потенциал среди граждан 25 лет.

"Привлечение добровольцев старшего возраста требует более сложного подхода, в частности, финансовой мотивации. Например, разовые выплаты в размере 10 тысяч долларов могли бы значительно повысить эффективность мобилизации. Но вряд ли Майкл Уолтц будет призывать выделить Украине миллиард долларов для таких целей", – отметил Коваленко.

Портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада проголосовала за законопроект о базовой военной подготовке . По информации народного депутата Ярослава Железняка, решение поддержали 298 народных избранников.