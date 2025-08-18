Будет страшный ад: украинцев испугали настоящими "миротворческими" намерениями Путина

Пока шли подготовительные этапы переговоров между Путиным и Трампом на Аляске, Россия активно готовилась к дальнейшим атакам, накапливая ракеты и беспилотники "Шахед". Это дает основания полагать, что в ближайшее время Москва продемонстрирует свое "миротворчество" самым жестоким способом.

Ракетный удар по Украине. Фото: 24 Канал

Такую оценку ситуации высказала руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская. Она подчеркнула, что на протяжении всех этих дней подготовки к переговорам и самим переговорам, Путин не ощутил должной силы со стороны Запада, что, по ее мнению, лишь способствовало усилению террора со стороны России.

"Путин понимает только силу. Во время переговоров на Аляске он не почувствовал этой силы. Поэтому террора будет больше. Значительно больше", — написала Берлинская в своем обращении.

Она также подчеркнула, что самая главная гарантия безопасности для Украины — мощная и сильная украинская армия, способная эффективно противостоять российской агрессии. По ее словам, важной частью гражданской безопасности является готовность украинцев к возможным атакам, и поэтому следует всегда соблюдать меры безопасности.

"Пожалуйста, ходите в укрытие и всегда имейте с собой турникеты. И не забывайте каждый день поддерживать нашу армию. Это наша важнейшая опора", — подытожила она.

Напомним, что в ночь на 17 августа Россия нанесла очередной ракетный удар по украинским городам. В результате обстрела Сум и Харькова ранены, среди которых 13-летняя девушка и 21-летняя женщина. В Запорожской области при обстреле погиб 15-летний парень, еще шесть человек, в том числе два ребенка, получили ранения.

Как уже писали "Комментарии", потеря контроля над Черным морем для Украины будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем потеря Донбасса, заявил офицер Королевского флота в отставке, кавалер ордена Британской империи Том Шарп в статье The Telegraph.