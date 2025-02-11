"Будет очень больно": Кличко поразил заявлением о войне в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", где обсудил возможное завершение войны, организацию выборов и потенциальные политические конфликты в стране в ходе этих процессов.

Мэр Киева Виталий Клмичко. Фото: 24 Канал

Кличко высказал предположение, что война может закончиться вскоре, однако условия завершения могут быть настолько тяжелыми для украинцев, что даже компромиссы будут выглядеть болезненными. По его словам, хотя возможное прекращение боевых действий в ближайшие месяцы, связанное с этим решение будет сложно признать положительным из-за высокой цены, которую заплатит общество.

Мэр также отметил, что после завершения боевых действий возникнет важная задача по трудоустройству демобилизованных военных, что станет большим вызовом для страны. Кроме того, наряду с этим начнутся избирательные процессы, во время которых могут возникнуть серьезные политические противостояния.

"Я боюсь, что на фоне выборов политическая борьба может привести к конфликтам и напряжению в обществе", — сказал Кличко.

Он подчеркнул важность сохранения единства среди всех ветвей власти и населения. Он отметил, что после войны, учитывая эмоциональное напряжение в стране, существует риск возникновения беспорядков или даже гражданского противостояния.

Мэр Киева также отметил, что этот переходный период будет крайне сложным, и важно найти пути для сохранения единства, ведь конфликты на выборах могут иметь непредсказуемые последствия для страны.

Ранее "Комментарии" писали, что мэр Киева Виталий Кличко 29 января публично пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому на главу Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимура Ткаченко. Последний пробыл в должности меньше месяца, но уже, по словам Кличко, занимается интригами и активно претендует на полномочия мэра, "перебирая" их на себя.