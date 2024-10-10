Иначе будет обвал фронта: в ВР рассказали, о чем договорились с военными

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в случае демобилизации военнообязанных от 18 до 25 лет может произойти обвал фронта. По его словам, в Верховной Раде ищут решение, однако оно не должно быть популистическим.



Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на принятие законопроекта о запрете мобилизации военнообязанных в возрасте до 25 лет.

"Вы знаете, что мы не раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это. Я не могу назвать это количество… определенное количество лиц от 18 до 25 лет, которые были ограниченно годными, были мобилизованы", — отметил Стефанчук.

По его словам, несмотря на принятие законопроекта о запрете мобилизации до 25 лет, демобилизация этих мужчин, которые уже в армии "не простой вопрос". Стефанчук указывает, что "просто демобилизация – это будет обрушение отдельных участков украинского фронта".

"Но мы отдаем себе отчет, что эти дети 18-25 лет попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства. И мы проговорили об этом с военными, и вы знаете, что они выполнили свое обещание, после того, как мы с ними договорились", — сказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады объяснил, что они договорились мобилизованных мужчин в возрасте до 25 лет не закреплять на сложных участках фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП рассказал, как попасть в тыловые воинские части.



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