Иначе будет обвал фронта: в ВР рассказали, о чем договорились с военными

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Slava Kot
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в случае демобилизации военнообязанных от 18 до 25 лет может произойти обвал фронта. По его словам, в Верховной Раде ищут решение, однако оно не должно быть популистическим.
Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на принятие законопроекта о запрете мобилизации военнообязанных в возрасте до 25 лет.
По его словам, несмотря на принятие законопроекта о запрете мобилизации до 25 лет, демобилизация этих мужчин, которые уже в армии "не простой вопрос". Стефанчук указывает, что "просто демобилизация – это будет обрушение отдельных участков украинского фронта".
Председатель Верховной Рады объяснил, что они договорились мобилизованных мужчин в возрасте до 25 лет не закреплять на сложных участках фронта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП рассказал, как попасть в тыловые воинские части.
Также "Комментарии" писали о том, как в Украине мобилизуют мужчин в возрасте 50-60 лет.
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