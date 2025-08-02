Будет новый план по Украине: о чем договариваются США и НАТО

Союзники внутри НАТО обсуждают новый подход к поставкам Украине оружия, который основывается на оплате американского оружия средствами европейских членов Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство Reuters, ссылаясь на трех информированных источников.

Оружие США. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, страны НАТО, США, а также Украина разрабатывают новый механизм, который будет направлен на поставки Киеву оружия из перечня приоритетных потребностей Украины, известного под аббревиатурой PURL. Предполагается, что Украина будет сама называть приоритетные виды оружия, необходимые ей, в траншах примерно по 500 миллионов долларов, а союзники по НАТО, координируемые генеральным секретарем Марком Рютте, затем договорятся между собой, кто предоставит или оплатит товары из списка.

С помощью такого подхода союзники по НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов, заявил Reuters европейский чиновник на условиях анонимности.

"Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Сейчас мы движемся в этом направлении. Мы поддерживаем эту амбицию. Нам нужен такой объем", – сказал источник агентства.

Reuters пишет о том, что новый подход может существенно ускорить поставки необходимого Киеву оружия. Так американский собеседник СМИ отметил, что обсуждаемый механизм позволяет фактически обойти длительные процедуры продажи оружия США для пополнения собственных запасов. Но при этом страна НАТО должна будет заранее оплатить США за ускоренное пополнение запасов.

Технические детали такой оплаты – в частности механизм перечисления США средств – все еще предмет дискуссий, отмечают журналисты.

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