Будет много зверств и терактов: украинцев предупредили о ближайших планах РФ

Теракт в Запорожье был четко спланирован, намеренно было подобрано время, в которое в этом месте находилось большое количество людей, об этом в Телеграме сообщил военный с позывным "Алекс". По его информации, россияне нанесли целенаправленный удар по "проходной" завода "Мотор-Сич" в конце рабочего дня, когда люди возвращались домой.

Теракт РФ в Запорожье

О том, что речь идет именно о террористическом акте, говорит также военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Следует понимать, что чем ближе к инаугурации Дональда Трампа, тем чаще российские оккупанты будут совершать такие зверства. Цель? Цель – максимальный террор гражданского населения Украины и катализация внутренней потребности в некоем эфемерном “мире”, — говорит эксперт.

По его словам, некий “мир” нужен России только для передышки, для того, чтобы восстановить свою боеспособность и начать войну с совершенно иным ресурсом, значительно большим, чем в 2022 году.

То есть, подчеркивает эксперт, если это позволить России, то она через год, полтора, два, продолжит кровопролитие и остановить её тогда будет гораздо сложнее, чем сейчас, в той точке, в которой все мы находимся. Если дать ей эту возможность, третья мировая война будет не гипотетической, а вполне реальной, добавил Коваленко.

"Запугать, посеять панику, депрессировать и хаотизировать, вот основные цели России, поэтому, к сожалению, но в ближайшее время следует от оккупантов ожидать больше подобных преступлений", — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 113 поранених, 10 з них у важкому стані — такі наслідки вчорашньої атаки росіян на Запоріжжя.



