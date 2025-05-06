Украинские силы обороны не намерены наносить удар по Москве во время парада 9 мая, несмотря на недавние атаки беспилотников на российскую столицу. Представители Министерства обороны Украины считают, что на этом этапе такие действия не дадут результата из-за усиления противовоздушной защиты Москвы.

День победы в РФ (фото из открытых источников)

Кроме того, атака во время парада, на котором будут присутствовать иностранные делегации, может вызвать критику со стороны западных союзников Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в самой России активизировались предположения о том, что Украина может воспользоваться возможностью поставить Кремль в сложное положение перед его партнерами — в частности, перед делегациями Китая, Индии, Сербии, Словакии и других стран. В то же время, украинская сторона отрицает такие предположения.

Пожелавший остаться неназванным представитель украинских сил обороны в комментарии американскому СМИ сказал: "Как видите, они переместили все системы противовоздушной обороны России для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не будет иметь успеха". По его словам, атаки Украины могут быть направлены на другие регионы России, но не на столицу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле рассказали о гостях, которые приедут на парад в Путин . Все это время Кремль не покладая рук готовится к своему шоу, которое должно состояться в Москве, 9 мая. Все это время администрация Путина пытается создать картину, что РФ отнюдь не изолирована в мире. Так что помощник президента РФ Ушаков принялся хвастаться, что гостей на 80-й годовщине со дня завершения Второй мировой будет 29.