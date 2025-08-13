Будет ли Путин объявлять мобилизацию: что узнала разведка

В России продолжает фиксироваться довольно высокая укомплектованность вооруженных сил страны-агрессора. Кремль имеет оперативные резервы и рекрутирует граждан, заманивая тех на войну большими деньгами. Поэтому сегодня о новой волне всеобщей мобилизации в РФ речь не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Замначальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что одной из сильных сторон группировки вооруженных сил России является то, что они имеют оперативные резервы. Российское командование использует их для проведения ротаций, усиления на наиболее критических участках фронта. И, соответственно, для восполнения тех потерь, которые они несут на поле боя.

Вадим Скибицкий подчеркнул, это важный элемент, и ГУР четко его отслеживает, когда происходят ротации, когда подразделения выводятся на доукомплектование, на восстановление потерь. Укомплектованность вооруженных сил Российской Федерации довольно высока.

"Скажем, офицерским составом все группировки войск укомплектованы на 98%. Это очень высокий показатель. Такие же высокие показатели они пытаются удерживать и по комплектованию личного состава. Цифры, которые озвучивались – 30-35 тысяч человек (в месяц) в зависимости от активности боевых действий, – идет на пополнение потерь подразделений вооруженных сил Российской Федерации", – отметил замначальника Главного управления разведки.

По его словам, около 25% от этого количества на сегодняшний день – люди, которые находятся в местах лишения свободы, находятся под следствием, против которых возбуждены уголовные дела.

В целом планы по рекрутингу Российской Федерацией ежемесячно выполняются минимум на 105-110%, отметил представитель ГУР.

Вадим Скибицкий отметил, что на сегодняшний день у россиян нет проблем с рекрутингом. Государство-агрессор заманивает граждан выплатами за подписание первого контракта, которые для рядового гражданина Российской Федерации, простого рабочего, – очень большие деньги.

