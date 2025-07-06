Будет ли мобилизация женщин в Украине до конца года: что известно

С конца июня в сети активно распространяется информация о возможной мобилизации женщин в Украине до конца 2025 года. В частности, такие заявления делал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил ситуацию с призывом женщин на военную службу.

Мобилизация женщин в Украине. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко заявил, что в Украине не планируется мобилизация женщин. По его словам, такие сообщения преимущественно поступают от российской агентуры.

"Мобилизация женщин не планировалась, и не планируется – все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла. Но россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов", — сообщил Коваленко.

Глава ЦПД отреагировал на заявления Арестовича указав, что тот находится под санкциями. Коваленко уверяет, что российские службы работают, чтобы влиять на либеральную аудиторию.

"Арестович, напомню, под санкциями. Его ютуб заблокировали. Работает информационно в интересах рашки. Насчет латыниной — это часть информационной машины кремля, которая работает на "либеральную" публику", — добавил Коваленко.

Напомним, Алексей Арестович во время разговора с россиянкой Юлией Латыниной заявил , что "до начала декабря начнут призывать женщин" в Украине. По его словам, сначала будут разговоры, потом добровольные контракты, а дальше мобилизация женщин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский объяснил, почему ввел санкции против Алексея Арестовича в начале мая.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая призвала мобилизовать женщин.