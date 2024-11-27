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Будет ли мир в Украине до 2027 года: американский офицер спрогнозировал

"Еще три года боев": подполковник США прогнозирует будущее войны в Украине

сегодня, 15:36
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Черновалова Кристина

Война в Украине может занять еще три года. Такой прогноз озвучил подполковник ВВС США Джахара Матисек, позывной "Фрэнки". В интервью грузинской службе "Радио Свобода" он также выразил убеждение, что Россия не решится на ядерный удар, потому что это станет началом ее конца.

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По словам Матисека, даже когда к власти в США вернется Дональд Трамп, ситуация вряд ли быстро изменится.

"Я думаю, что это затянется еще на три года", — отметил он. Подполковник считает, что Украина требует времени, чтобы продолжить давление на Россию и в конце концов одержать победу.                                                

В то же время, по его словам, ядерные угрозы Кремля более демонстративны, чем реальные. "Использование ядерного оружия нанесет им больше вреда, чем принесет пользы. Это окончательно изолирует Россию, а остальной мир однозначно осудит такой шаг", — подчеркнул он.

Матисек высоко оценил решение США разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты, однако отметил, что их эффективность ограничивается расстоянием до 300 км.                                                    

"Я пилот военно-воздушных сил, поэтому, когда я думаю о "дальнобойности", я думаю, что могу поразить любую точку на планете, где бы я ни находился. Мне нравится использовать термин "антистратегия", когда речь идет о том, что США фактически загнали себя в угол, позволив ракеты большой дальности и глубокие удары по России, когда она находится на расстоянии 300 км. Такое расстояние можно проехать через несколько часов;



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