Будет ли мир в Украине до 2027 года: американский офицер спрогнозировал

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Черновалова Кристина
Война в Украине может занять еще три года. Такой прогноз озвучил подполковник ВВС США Джахара Матисек, позывной "Фрэнки". В интервью грузинской службе "Радио Свобода" он также выразил убеждение, что Россия не решится на ядерный удар, потому что это станет началом ее конца.
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По словам Матисека, даже когда к власти в США вернется Дональд Трамп, ситуация вряд ли быстро изменится.
В то же время, по его словам, ядерные угрозы Кремля более демонстративны, чем реальные. "Использование ядерного оружия нанесет им больше вреда, чем принесет пользы. Это окончательно изолирует Россию, а остальной мир однозначно осудит такой шаг", — подчеркнул он.
Матисек высоко оценил решение США разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты, однако отметил, что их эффективность ограничивается расстоянием до 300 км.
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