Масштабное наступление армии РФ пока крайне маловероятно из-за острого дефицита техники, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ готовит наступление. Фото из открытых источников

"На данный момент, о чем я уже неоднократно писал, большинство механизированных бригад ВС РФ стали "буханизированными" и "жигулизированными". Возникает логичный вопрос: "За счет чего они будут проводить наступление хотя бы в оперативно-тактическом масштабе, не говоря уже о стратегическом?". Да, живой силы у них много, в несколько раз больше, чем у нас. Но во время войны в 21 веке невозможно развить успех и начать стремительное наступление без механизированных средств доставки и поддержки пехоты", — пояснил офицер ВСУ.

По его словам, у врага остается единственный вариант – пехотные штурмы, что значительно снизит темпы продвижения и увеличит потери, что полностью соответствует недавней аналитике от Deep State об увеличении потерь врага на 1 км. кв.

"Совершенно логическая закономерность: механизация подразделений ухудшается – потери увеличились, продвижение уменьшились", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Российского фонда прямых инвестиций, член переговорной делегации Кремля по Украине Кирилл Дмитриев оказался собственником недвижимости стоимостью 7,5 млрд рублей. По данным Фонда по борьбе с коррупцией, чиновнику принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции, а также квартира в Куршевеле. Их общая стоимость – 16 млн евро или 1,5 млрд рублей. Формально эти активы записаны на компании Veles Property и Rocket Holdings. Последнюю 2018 основал на тот момент 70-летний отец главы РФПИ — член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Дмитриев.