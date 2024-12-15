Будет ли бить Россия по Украине на зимние праздники: что говорят в разведке

Российские войска уже задействовали все доступные ресурсы против Украины. Однако угроза со стороны российского диктатора Владимира Путина остается, поэтому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк во время эфира телемарафона.

Ракетный удар

По словам Черняка, российские военные нарушают все международные нормы и законы, не ведя боевых действий честно.

"Россияне не умеют честно вести войну, россияне не умеют соблюдать какие-либо правила участия в боевых действиях, россияне не умеют соблюдать международное законодательство. Поэтому, конечно, что тревог не игнорируем, бережем себя", – сказал представитель ГУР.

Отвечая на вопрос о возможных атаках на Украину во время зимних праздников и перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа, Черняк отметил, что удары будут продолжаться.

Кроме того, разведчик отметил, что Россия стремится доказать свою значимость как мирового игрока, несмотря на серьезное истощение.

"У нее уже нет сил, но они пытаются из последних сил строить и держать как-то в руках свой военно-промышленный комплекс. Они пытаются создавать оружие какое-нибудь новейшее, хотя одну-две единицы для того, чтобы показать миру, что они – сверхдержава. Но все в конце концов начинают уже немного в этом разбираться. Так что, думаю, возвращаясь, все же не надо пренебрегать сигналами воздушной тревоги, надо беречь себя. Ну, и, по существу, мы увидим с вами, надеюсь, конец Путина и конец путинской власти", – подытожил Андрей Черняк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может бросить Украину, если Путин не будет идти на его требования.



