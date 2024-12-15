Будет ли бить Россия по Украине на зимние праздники: что говорят в разведке

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Ткачик Олеся
Российские войска уже задействовали все доступные ресурсы против Украины. Однако угроза со стороны российского диктатора Владимира Путина остается, поэтому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк во время эфира телемарафона.
Ракетный удар
По словам Черняка, российские военные нарушают все международные нормы и законы, не ведя боевых действий честно.
Отвечая на вопрос о возможных атаках на Украину во время зимних праздников и перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа, Черняк отметил, что удары будут продолжаться.
Кроме того, разведчик отметил, что Россия стремится доказать свою значимость как мирового игрока, несмотря на серьезное истощение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может бросить Украину, если Путин не будет идти на его требования.
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