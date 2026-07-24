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Будет ли апокалипсис? Украинцев напугали прогнозом о нетипичной атаке на ближайшие дни

Роман Свитан считает, что Россия накапливает ударные беспилотники и ракеты для серии масштабных атак по энергетике, критической инфраструктуре и крупным украинским городам

24 июля 2026, 20:40
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Клименко Елена








Россия предположительно готовится к новой волне массированных воздушных ударов по Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в последнее время кафиры значительно сократили использование ударных беспилотников, что может свидетельствовать об их накоплении.

Будет ли апокалипсис? Украинцев напугали прогнозом о нетипичной атаке на ближайшие дни

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, нынешняя интенсивность запусков не отвечает возможностям российского производства.

"Очень мало используется беспилотников. Это означает, что идет накопление. Уже, возможно, больше тысячи беспилотников", – сказал Свитан.

Он считает, что главная угроза заключается не только в количестве дронов, но и возможности применить их несколькими волнами в течение короткого времени.

"Они могут начать с вечера пятницы и до понедельника запустить несколько тысяч беспилотников по нашим целям", – предупредил эксперт.

По мнению Свитана, российская армия уже сменила тактику ударов. Если раньше основными целями были отдельные военные объекты, то сейчас оккупанты все чаще атакуют топливную, энергетическую и другую критическую инфраструктуру, пытаясь создать максимальные проблемы для Украины.

Эксперт также обратил внимание на то, что Россия наращивает производство реактивных беспилотников и продолжает активно применять крылатые и баллистические ракеты.  

Роман Свитан прогнозирует, что в ближайшие дни Россия может осуществить до трех волн комбинированных атак. По его оценке, каждая из них способна включать до тысячи ударных беспилотников и до сотни ракет, примерно поровну крылатых и баллистических.  

Среди вероятных целей врага эксперт назвал Киев, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

"Нужно быть полностью готовыми к серьезному удару. Это не апокалипсис, но угроза вполне реальна", — подытожил Свитан.

Портал "Комментарии" уже писал, что Министерство обороны РФ выступило с заявлением о ракетном ударе по Киевской области, пытаясь объяснить атаку по объекту, где проходила выставка вооружения.



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