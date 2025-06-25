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Будет крайне тяжело: на Западе предупредили Украину о крайне непростом лете

По оценкам высокопоставленного чиновника НАТО, ситуация на фронте остается без значительных сдвигов

25 июня 2025, 21:40
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Клименко Елена

Издание Defense One сообщает, что этим летом боевые действия в Украине будут оставаться сложными и утомительными для обеих сторон. Со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО отмечается, что российская армия будет продолжать постепенное продвижение, несмотря на значительные ежедневные потери, но перспектив для масштабного прорыва ни на каком направлении пока не наблюдается.

Будет крайне тяжело: на Западе предупредили Украину о крайне непростом лете

Фото: из открытых источников

"Ситуация на фронте остается очень сложной. Украинские силы продолжают поражать своей изобретательностью, однако нас ждет долгое и напряженное лето", — подчеркнул представитель Альянса.

Он уточнил, что Россия активизировала операции в Сумской и Запорожской областях, предположительно пытаясь сформировать "буферную зону". В то же время, аналитики не наблюдают серьезных изменений на линии фронта. По словам источника, Россия испытывает дефицит человеческих резервов, что ограничивает способность воспользоваться даже локальными успехами.

С начала 2025 года, по оценкам НАТО, ежедневные потери РФ составляют около 1300 человек, а общее число погибших и раненых в рядах российской армии уже превысило 1 миллион военнослужащих.

Несмотря на это Москва сохраняет высокий уровень военного производства: ежемесячно на вооружение поступает до 130 танков, а ежегодный объем производства снарядов составляет около 3 миллионов единиц.

Что касается экономики, представитель НАТО подчеркнул, что Россия приближается к рецессии. Значительное уменьшение суверенного фонда (со $150 млрд до $37 млрд), недостаток рабочей силы, дефицит бюджета и военная перегрузка промышленности — все это оказывает мощное давление на экономическую стабильность РФ.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина имеет гораздо большую потребность в вооружении, чем способна покрыть собственными производственными мощностями или получить из-за границы, заявил военный эксперт и основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный.



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Источник: https://www.defenseone.com/threats/2025/06/stressful-and-difficult-summer-ahead-ukraine-nato-official-warns/406276/
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