Перевод квалифицированных специалистов в пехотные подразделения не решит проблем украинской армии, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ накапливаются проблемы. Фото из открытых источников

"Истории с переводами специалистов других военных специальностей в пехоту – это просто попытки потушить пламя. Но это как из обычной чашки большой пожар поливать. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы специалисты перестали быть специалистами и были в пехоте. Тогда некому будет эту пехоту обеспечивать, защищать, и в ней теряется смысл. Проблему с нехваткой пехоты это не решит, более того – ухудшит наше положение в будущем. В настоящее время быстрых и легких решений здесь вообще нет", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, нужны системные изменения в армии, предусматривающие большой комплекс мер, включая возвращение доверия к войску, работу с гражданским населением, переформатирование учебных центров, чтобы люди перестали бояться армии.

"Важно еще перестать делать из отдельных подразделений любимцев, у которых есть все на свете, когда некоторым боевым подразделениям почти ничего не передается. Должна быть справедливость, учитывая работу, которую эти подразделения проводят. Эта работа тяжелая и длительная, но если ее не начать сейчас, то когда-нибудь будет катастрофа", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью". Россияне создали военную экономику", — подчеркнул он.