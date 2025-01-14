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Марьян Ощановский
Перевод квалифицированных специалистов в пехотные подразделения не решит проблем украинской армии, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В ВСУ накапливаются проблемы. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, нужны системные изменения в армии, предусматривающие большой комплекс мер, включая возвращение доверия к войску, работу с гражданским населением, переформатирование учебных центров, чтобы люди перестали бояться армии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью". Россияне создали военную экономику", — подчеркнул он.
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