Будет, как после ядерного удара: стало известно, как изменится война через полгода

В ближайшее время fpv дроны станут менее актуальными из-за новейших средств борьбы, то же ожидает мавики и аутелы, считает военный Мирослав Гай. По его словам, дело в том, что противодействие беспилотным системам выходит на новый уровень.

Война в Украине

"В ближайшее время (год), если никто не будет из командования тупить, не будет летать ничего тактического связанного с человеком на этапе точка А-Б. Все возможные способы управления, где есть связь машина-человек, будут подавлены", – отметил Гай.

По его мнению, весь потенциал должен вкладываться в автономные системы. Он добавил, что у ВСУ уже есть автономные объединенные средства РЭБ-РТР уровня батальона, о которых даже государство не знает ничего.

"Государство не успевает прорабатывать происходящие на фронте изменения. Из-за низкого качества управления, мы имеем критические угрозы безопасности и отсутствие массового масштабирования научных, технических и военных наработок, которые появились, как ответ, на вызовы современной войны", — отметил военный.

По его словам, РЕБЫ уже создали такие, которые наши генералы не изучали по курсу физики и математики, потому что там нужен курс программирования и искусственного интеллекта. При этом поменялась также тактика применения.

"Я не знаю, как будет, могу только предвидеть, но через полгода война поменяется кардинально. Это будет как после "ядерного удара и электромагнитного импульса". Снова пригодится обычный 120 миномет, и прицепная 155 гармата, которой потребуется только выстрел и бойцы применимые артиллеристами. Ибо все электронное будет подавлено и взломано. Нас ждут бурные времена, но мы их выдержим. У нас других вариантов нет", – считает Гай.

При этом он подчеркнул, что такого опыта войны нет ни у кого в мире, а жизненный опыт показывает, что никто на чужих ошибках не учится.

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