Будет адское наступление: стало известно о страшном замысле оккупантов на важном направлении

По информации украинской разведки, российские войска активно опрокидывают силы и технику на два ключевых направления на Запорожском фронте — Ореховский и Гуляйпольский. Несмотря на это, враг удерживает подразделения на значительном расстоянии от линии боевого столкновения — в глубоком тылу, на 30–50 километров.

О ситуации на фронте 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, враг пытается избегать ударов украинских дронов, держа резервы подальше от передовой. Однако перемещение российских подкреплений свидетельствует о подготовке к новой волне наступательных действий, которая, вероятно, начнется в августе-сентябре.

Свитан подчеркнул, что применение этих сил будет зависеть от того, насколько эффективно будут действовать Силы обороны. Сейчас у украинских войск есть возможности для противодействия на Запорожском направлении, однако угроза значительно возрастет, если оборона не удержится на другом ключевом рубеже — у Покровска.

Эксперт предостерег: если противнику удастся прорваться у Покровска, он может двинуться на запад — в сторону Павлограда, а затем попытаться обойти украинские позиции через Гуляйполе, чтобы атаковать Павлоград с юга. Таким образом, враг попытается взять город в "клещи".

Несмотря на угрозу ситуацию на Запорожье еще можно стабилизировать, ведь там есть удобные рокадные дороги для маневра. Если россиянам удастся выйти из района Покровска, перед ними откроется путь к Днепру. Поэтому именно Покровское направление сейчас критически важно. По словам Свитана, У ВСУ есть резервы для его усиления.

