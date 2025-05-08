Будет ад: стало известно о коварных планах Путина на лето

Экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, однако кремлевский диктатор Владимир Путин все еще надеется на возможность предпринять решающий шаг в войне. Об этом заявил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Фото: из открытых источников

Он считает, что логика должна уже подтолкнуть Кремль к переговорному процессу, снятию санкционного давления и спасению ключевых отраслей экономики. Но Путин предпочитает выдержать паузу — по крайней мере, до завершения летней кампании.

Теперь основное внимание России сосредоточено на масштабном летнем наступлении. По оценкам Сазонова, в ближайшие месяцы не следует ожидать ни перемирия, ни реальных мирных переговоров. Кремль, вероятно, рассчитывает на захват новых территорий, в частности, полной оккупации Донецкой области, что позволило бы Путину закрепить себя в истории как "собирателя земель".

"Этот летний этап войны обещает стать одним из самых трудных за весь период вторжения. Мы это осознавали еще зимой и подготовились соответственно. Я убежден, что у Путина ничего не получится. А уже осенью, когда экономика РФ достигнет критического состояния, вероятность переговоров возрастет", — отметил Сазонов.

Стоит напомнить, что Россия продолжает избегать серьезных мирных инициатив и активно обстреливает Украину. В ночь на 7 мая враг нанес массированный удар: 187 дронов-камикадзе и пять баллистических ракет были направлены на территорию нашего государства.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что после достижения полного прекращения огня Украина может оказаться один на один с Россией, поскольку союзники могут выйти из мирных переговоров.